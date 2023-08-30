روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيّرة استهدفت مطار بسكوف

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لطائرات النقل من طراز إيل-76

Author, جورج رايت

Role, بي بي سي نيوز

30 أغسطس/ آب 2023، 12:30 GMT آخر تحديث قبل ساعة واحدة

أفادت وكالات أنباء روسية أن هجوما بطائرة مسيّرة على مطار مدينة بسكوف شمال غربي روسيا، ألحق أضرار بطائرتي نقل عسكريتين.

وذكرت التقارير الواردة من هناك، أن النيران اشتعلت في طائرات النقل من طراز إيل-76 جراء الهجوم.

وقال حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف إن الجيش "صد هجوما في مطار بسكوف".

كما نشر فيديرنيكوف، الذي قال أنه كان في موقع الهجوم، مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يُظهر حريقا كبيرا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

وتقع بسكوف على بعد أكثر من 600 كيلومتر (372 ميلا) من أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع إستونيا.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الهجوم الأخير، إذ أنها نادرا ما تعلق على الهجمات داخل روسيا.

ويُعتقد أن أوكرانيا كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من استخدامها للطائرات المسيّرة المتفجرة لمهاجمة أهداف داخل الأراضي الروسية.

وفي تطورات أخرى:

قال الجيش الروسي إن قواته دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية سريعة - تُقل نحو 50 عنصرا من القوات الخاصة الأوكرانية أرادت تنفيذ عملية إنزال في البحر الأسود - حوالي منتصف الليل بتوقيت موسكو (21:00 بتوقيت جرينتش). ولم تعلق أوكرانيا على الفور.

وقال الجيش الروسي أيضا، إنه أسقط ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الجنوبية، وواحدة فوق منطقة أوريول الوسطى.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو.

وقال حاكم منطقة بسكوف ميخائيل فيديرنيكوف، على تطبيق تيليغرام: "وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرة مسيّرة على مطار بسكوف".

وأضاف فيديرنيكوف:" بحسب المعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا".

صدر الصورة، Telegram التعليق على الصورة، نشر حاكم منطقة بسكوف ما قال إنها لقطات مصورة للهجوم

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه "نتيجة لهجمات الطائرات بدون طيار، تضررت 4 طائرات من طراز إيل-76، واندلع حريق واشتعلت النيران في طائرتين، وتم تقييد الرحلات الجوية فوق المنطقة".

وقالت وكالة ريا للأنباء في وقت لاحق إن النيران اشتعلت في طائرتين من طراز إيل-76.

وفي أواخر مايو/ أيار تعرضت منطقة بسكوف لهجمات بطائرات مسيّرة.

وقال مسؤولون روس إن هجوما بطائرة مسيّرة على منطقة بيلغورود الروسية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي، بعد ساعات من هجوم لطائرة مسيّرة وسط موسكو.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من تدمير قاذفة قنابل روسية بعيدة المدى، في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ.