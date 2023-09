غيتار مفقود منذ عام 1961 يدفع بعملية بحث عالمية

ظهرت لقطات لمكارتني وهو يعزف على غيتار مكارتني الشهير قبل وقت قصير من اختفائه في الفيلم الوثائقي Get Back

وظهرت ميزات الغيتار في موسيقى البيتلز في تلك السنوات، بما في ذلك الأغاني الناجحة مثل Love Me Do وShe Loves You.