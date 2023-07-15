الاتحاد السعودي يقدم عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لضم فابينيو من ليفربول

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انضمّ فابينيو إلى صفوف ليفربول عام 2018

Author, مانديب سانغيرا

Role, بي بي سي سبورت

قبل ساعة واحدة

استُبعد نجم خط وسط ليفربول، فابينيو، من معسكر تدريب الفريق في ألمانيا، بعد أن قدّم نادي الاتحاد السعودي عرضاً لضمّه بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي).

وأشارت تقارير إلى أن قائد الريدز، جوردان هندرسون، قد ينتقل إلى المملكة السعودية، لكنه سافر مع الفريق إلى ألمانيا.

وتلقى ليفربول العرض بشأن فابينيو، البالغ من العمر 29 عاما، مساء الجمعة.

واتفق النادي مع اللاعب البرازيلي على عدم التحاقه بجولة الفريق التي تضمّ 32 لاعباً، والتي انطلقت يوم السبت.

وانضم فابينيو إلى ليفربول عام 2018 قادما من موناكو الفرنسي مقابل 39 مليون جنيه استرليني.

وساهم اللاعب البرازيلي منذ قدومه في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير أن نادي الاتفاق السعودي، الذي عين مؤخراً قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد مديراً فنياً، هو من يسعى لضمّ هندرسون.

ولم يحدد ليفربول السعر المطلوب لبيع هندرسون البالغ من العمر 33 عاماً، لكن عرض 10 ملايين جنيه إسترليني الذي أشيع حول الصفقة، أقلّ بكثير من تقييم ليفربول للاعبه، مع بقاء عامين على انتهاء عقده، وكان عنصراً أساسيا في تشكيلة الفريق.

وبدأ ليفربول في إعادة بناء خط وسطه مع مغادرة جيمس ميلنر ونابي كيتا وألكس أوكسلايد-تشامبرلين.

وضم النادي حتى الآن لاعب خط وسط منتخب الأرجنتين ألكسيس ماك أليستر (24 عاماً) من برايتون، وقائد منخب المجر دومينيك سوبوزلاي من لايبزيغ الألماني، ويسعى إلى إيجاد بديل لفابينيو على المدى الطويل.

وطُرح اسم لاعب خط وسط ساوثهامبتون روميو لافيا (19 عاما)، من بين الذين يخضعون للدراسة من قبل إدارة النادي، لكن إذا فقد النادي خبرات فابينيو، وربما هندرسون، فمن المتوقع أن يشهد النادي تغييرا كبيرا في استراتيجيته لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وهناك عدة لاعبين مرشحين للانضمام لليفربول، لكن ليس من بينهم لاعب خط وسط نادي برايتون، مويزيس كايسيدو، الذي من المتوقع أن ينضم إلى تشيلسي.

هجرة اللاعبين إلى السعودية

وفي حال تمت الصفقة، سيكون انتقال فابينيو الأحدث، من بين سلسلة انتقالات لأسماء كبيرة إلى السعودية..

وقد انضم زميله السابق في ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينيو بعد انتهاء عقده، إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، الذي ضمّ أيضا الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.

وضمّ نادي الاتحاد إلى جانب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، لاعب خط وسط تشيلسي نغولو كانتي والمهاجم البرتغالي جوتا من نادي سيلتيك الاسكتلندي.