غوندوغان بعد انتقاله إلى برشلونة: حظيت بمتعة كبيرة باللعب مع سيتي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غوندوغان سجل أسرع هدف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قبل 2 ساعة

قال لاعب وسط منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان إنه "حظي بميزة كبيرة ومتعة بالغة" باللعب في صفوف مانشستر سيتي، وذلك بعد انضمام اللاعب الألماني إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وعرض مانشستر سيتي صفقة جديدة على غوندوغان، لكنه قرر الرحيل إلى النادي الكتالوني بموجب صفقة مدتها عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

وينتهي تعاقد غوندوغان، البالغ من العمر 32 عاما، مع مانشستر سيتي نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وقال اللاعب الألماني: "مانشستر سيتي بيتي، وفيه أشعر بأنني أحد أفراد عائلة مميزة جدا".

ولعب غوندوغان 51 مباراة في موسم 2022-2023، مسجلًا 11 هدفا، كما لعب دورا بارزا في حصد مانشستر سيتي للثلاثية (ثلاثة ألقاب في موسم واحد).

وفي آخر سبعة مباريات لعبها، سجل غوندوغان ستة أهداف – بينها اثنان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شباك مانشستر يونايتد.

ويتضمن عقد غوندوغان مع برشلونة شرطا جزائيا قيمته 400 مليون يورو (436,680,000 دولار).

وكان غوندوغان قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (25,430,300 دولار) في عام 2016؛ حيث كان أول لاعب يوقّع للفريق الإنجليزي في ظل المدرب بيب غوارديولا.

وشارك غوندوغان في 304 مباريات، وسجل 60 هدفا، وأحرز 12 جائزة رئيسية – بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) خمس مرّات، ودوري الأبطال مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، و كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات.

وقال غوندوغان إنه قد عاش "مئات اللحظات التي لا تُنسى" مع مانشستر سيتي، وإن قيادة الفريق إلى حصد الثلاثية كانت "أعظم الإنجازات" التي حققها في مشواره.

وأضاف الألماني: "بداية، أودّ أن أشكر بيب غوارديولا؛ لأن اللعب تحت إدارته والتعلّم منه لفترة طويلة شيء لن أنساه أبدا".

وتابع غوندوغان: "كما أودّ أن أشكر كل زملائي في الفريق -في الماضي والحاضر- الذين لعبوا جميعا دورا خاصا في أن أعيش هنا وقتا مدهشا".

ومضى اللاعب قائلا: "كما أنني أودّ أن أشكر مشجّعي مانشستر سيتي المدهشين. لقد دعموني منذ اللحظة التي وصلت فيها، وأنا مدين لهم بالكثير جدا مقابل هذا الدعم".

ومن جهته، أثنى المدير الرياضي لمانشستر سيتي تكسيكي بجيريستين على "ذكاء وقيادة والتزام" غوندوغان تجاه الفريق، قائلا إن تلك الصفات كانت "مصدر إلهام للجميع".

وقال بجيريستين: "لقد ثبّت إلكاي اسمه في تاريخ مانشستر سيتي، ونحن جميعا نتمنى له الخير في الخطوات المقبلة من مشواره".

وأضاف بجيريستين: "وهو إذ يغادرنا، يعلم أنه سيكون دائما محلّ ترحيب في هذا النادي لكرة القدم".

وجاء رحيل غوندوغان في أعقاب موافقة مانشستر سيتي على التعاقد مع تشيلسي على شراء المدافع الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38,138,400 دولار).