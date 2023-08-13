كيف قاد رونالدو فريق النصر السعودي للفوز بالبطولة العربية للأندية 2023؟

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قبل ساعة واحدة

توج فريق النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023)، بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي المباراة لصالح فريقه النصر السعودي.

وتقدم ميشيل ديلغادو للهلال في الدقيقة 51، قبل أن يدرك النجم البرتغالي رونالدو التعادل لفريق النصر في الدقيقة 75، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ويحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ثم تمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.

وجاء الهدف الثاني لرونالدو بعد متابعته لكرة مرتدة من العارضة سددها زميله سيكو فوفانا من خارج منطقة الجزاء، ليتمكن رونالدو من ضربها برأسه لتسكن في شباك فريق الهلال.

وتوج النجم البرتغالي هدافاً للبطولة برصيد ستة أهداف، ونال جائزة الحذاء الذهبي.

وبذلك الفوز نجح فريق النصر بقيادة رونالدو في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه. وأخفق الهلال السعودي في تحقيق لقبه الثالث، بعد أن فاز بالبطولة مرتين في عامي 1994 و1995.

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وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين بعدما طُرد مدافعه عبد الإله العمري في الدقيقة 71. وتعرض العمري للطرد بعد تدخله مع مالكوم، وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء قبل أن يلجأ إلى تقنية "الفار"، ويعدل قراره إلى الطرد.

كما رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لفريق الهلال، وذلك بعد إحراز النصر هدف التعادل بدقيقتين، بعد أن حدث التحام بين اللاعبين علي لاجامي من النصر وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (الفار).

كما طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء في الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثاني، باعتقادهم بوجود لمسة يد من اللاعب سيكو فوفانا لاعب النصر داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر مواصلة المباراة.

وانتقل رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق ومنتخب البرتغال، إلى نادي النصر السعودي في إطار صفقة تمتد إلى 2025.

وقال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بعد الإعلان عن الصفقة :"هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

وبعد الإعلان عن تلك الصفقة، أصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في العالم للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وقالت مجلة فوربس إن المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما حصل على 136 مليون دولار (108.7 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ويعتقد أن قيمة عقده مع النصر تبلغ أكثر من 200 مليون يورو (176.5 مليون جنيه إسترليني) سنويا.