قتلى وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين

صدر الصورة، Reuters

3 يوليو/ تموز 2023، 01:47 GMT آخر تحديث قبل 25 دقيقة

شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ليل الأحد/ الإثنين على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

بدأت العملية بضربات جوية متعددة. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من مجمع سكني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع تويتر، إنه يقصف "البنية التحتية للإرهابيين في منطقة جنين".

وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل الإرهابيون إيذاء المدنيين باستخدام مخيم جنين كمخبأ"، معتبرا أن المخيم بمثابة "معقل للإرهابيين".

في المقابل قالت كتيبة جنين - وهي مظلة عسكرية تضم مسلحين من فصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية: "سنقاتل قوات الاحتلال حتى آخر نفس ورصاصة، ونعمل معا وموحدين من جميع الفصائل والتشكيلات العسكرية".

وانتشر العشرات من المسلحين والملثمين الفلسطينيين في أزقة المخيم.

وقال أحد سكان المخيم، لبي بي سي، إن "رتلا من آليات الجيش الإسرائيلي توغل في أطراف المخيم من عدة شوارع".

وفي الشهر الماضي قتل الجيش الإسرائيلي ستة فلسطينيين على الأقل خلال غارة جوية على مخيم جنين، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يستخدم فيها مروحيات هجومية في الضفة الغربية. وأصيب سبعة جنود اسرائيليين في الهجوم.

صدر الصورة، Reuters

وتعد مدينة جنين شمال الضفة الغربية ومخيم اللاجئين المجاور لها موقعا لمواجهات متكررة، بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.

ويشن الجيش الإسرائيلي بانتظام غارات في المنطقة، التي تخضع اسميا لسيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.