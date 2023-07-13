قرعة سهلة لمصر والمغرب وتونس والجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا

قبل 36 دقيقة

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في أبيدجان في كوت ديفوار، يوم الخميس، منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وفي التصفيات المؤهلة للمونديال، وُزعت منتخبات القارة على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ووقع منتخب السودان في المجموعة الثانية مع السنغال، بطل أفريقيا، والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو وجنوب السودان.

وينافس منتخب ليبيا ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

وجاء المنتخب المغربي، الذي يعد أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، على رأس المجموعة الخامسة التي تضم زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

وينافس منتخبا الجزائر والصومال ضمن فرق المجموعة السابعة مع غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا.

أما المنتخب التونسي، الذي خرج من الدور الأول في مونديال قطر، فوقع في المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2018 منحنا تفاؤلا كبيرا"

حظوظ المنتخبات العربية

تمتلك منتخبات عربية، مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس، حظوظا أكبر من حيث تصدر مجموعاتها والتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في كلمته خلال مراسم القرعة: "تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2018 منحنا تفاؤلا كبيرا في النسخة القادمة 2026".

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في ملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتستمر المرحلة الأولى من التصفيات خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2025، فيما يقام الملحق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتخب مصر لكرة القدم

مجموعات التصفيات المؤهلة للمونديال

المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب أفريقيا - بنين - زيمبابوي - رواندا - ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كاب فيردي - أنجولا - ليبيا - إسواتيني - موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إرتيريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار- الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الاستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تومي وبرينسيبي.

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - إفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منتخب المغرب خلال مونديال قطر (صورة أرشيفية)

موعد جولات التصفيات الأفريقية

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو/حزيران 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس/آذار 2025.

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر/أيلول 2025.