نادي انتر ميامي الأمريكي يضم ميسي إلى صفوفه بعقد يستمر حتى 2025

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليونيل ميسي فاز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في قطر العام الماضي

قبل 45 دقيقة

وقّعَ لاعب الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقداً مع فريق كرة القدم الأمريكي "انتر ميامي" في صفقة تستمر حتى نهاية 2025.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 36 عاماً والحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، قد غادر بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2022-23.

وقال ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي: "أنا متحمس للغاية للبدء بهذه الخطوة التالية من مسيرتي المهنية مع "انتر ميامي" وفي الولايات المتحدة".

وقال المالك الشريك لفريق انتر ميامي ديفيد بيكام إن توقيع ميسي على العقد كان "حلماً أصبح حقيقة".

التعليق على الصورة، ميسي في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب هولندا في كأس العالم في قطر 2022

وأضاف ميسي، الذي لم يلعب في السابق لصالح ناد خارج أوروبا: "هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل".

وقال "إن الفكرة تكمن في العمل معاً لتحقيق الأهداف التي نضعها وأنا متلهف جداً للبدء بالمساعدة هنا في بيتي الجديد".

وحول تأمين خدمات لاعب يُتوقع أن يفوز بكرة ذهبية أخرى هذا العام، قال بيكام: "قبل 10 أعوام، عندما بدأت رحلتي في بناء فريق جديد في ميامي، قلت إنني أحلم بجلب أعظم اللاعبين في العالم إلى هذه المدينة الرائعة".

وأضاف "أردت لاعبين يشاركونني الطموح الذي كان لدي عندما انضممت إلى فريق لوس أنجلوس غالاكسي، وهو المساعدة في تنامي شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة وبناء إرث للجيل القادم في هذه الرياضة التي نحبها كثيراً".

ومضى يقول: "اليوم تحقق هذا الحلم. ولا يسعني إلا أن أكون أكثر فخراً من أن لاعباً من عيار ليو ينضم إلى نادينا، ولكنني أيضاً سعيد للترحيب بصديق جيد وشخص رائع وبعائلته الجميلة للانضمام إلى جماعتنا في انتر ميامي".

وختم بيكام قائلاً: "المرحلة التالية من مغامرتنا تبدأ هنا، وأنا أتلهف لرؤية ليو ينزل إلى الملعب".

وسيكون ميسي متاحاً للعب في صفوف ميامي في مواجهة فريق نادي كروز أزول من الدوري المكسيكي الممتاز في 21 يوليو/ تموز في مباراتهم الافتتاحية من كأس بطولات الدوري.

وقال دون غاربر، مفوض دوري النخبة لأمريكي لكرة القدم: "نحن سعداء للغاية بأن يختار أعظم لاعب في العالم انتر ميامي والدوري الأمريكي لكرة القدم، وقراره هذا يعتبرشهادة على وجود الزخم والطاقة خلف الدوري الخاص بنا ورياضتنا في أمريكا الشمالية".

وأضاف "ليس لدينا شك بأن ليونيل سيُظهر للعالم أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يمكن أن يكون الدوري المفضل لأفضل اللاعبين في اللعبة. ونحن نتطلع لمشاهدة ظهوره الأول في اللعب لصالح انتر ميامي في مباريات كأس البطولات في وقت لاحق من هذا الشهر."

وكان ميسي قد فاز بآخر جائزة من جوائز الكرة الذهبية السبع لأفضل لاعب في 2021 ومن الممكن أن يفوز مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للنجاح الذي حققه في كأس العالم في قطر في 2022.

وقد سجل 32 هدفاً في 75 مباراة لصالح فريق باريس سان جيرمان وأنهى الموسم الماضي بتسجيل 16 هدفاً وساعد في تسجيل 16 هدفاً آخر في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى "ليغ 1".

وكان ميسي قد انضم إلى الفريق الفرنسي في 2021 بعد أن أمضى 21 عاماً مع نادي برشلونة.