كيف سيعرف الخبراء حقيقة ما حدث للغواصة تيتان؟

التعليق على الصورة، ستقوم المركبات التي تعمل عن بُعد بجمع الحطام

Author, بالاب غوش

Role, محرر الشؤون العلمية

Reporting from بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

بعد اكتشاف حطام الغواصة تيتان في قاع المحيط، ستتحول الجهود الآن من محاولة الإنقاذ إلى محاولة فهم سبب وقوع الحادث.

ووفقًا للأدميرال جون موغر، فإن ما وجدوه يرجح حدوث "انفجار داخلي كارثي".

عُثر على جزئين من الحطام: الأول مخروط ذيل تيتان، والآخر إطار هبوطها، ما يشير إلى أن الجزئين انفصلا بعد انفجار الغواصة، حيث انتشر الحطام في الماء قبل أن يستقر في قاع البحر.

لماذا انفجرت الغواصة تيتان؟

يشير شكل الحطام إلى حدوث تسرب في مرحلة ما خلال رحلة تيتان. في ذلك الوقت، كانت المركبة تغوص في أعماق سحيقة في البحر، لدرجة أن كمية المياه فوقها كانت تعادل وزن برج إيفل، بما يقدر بعشرات آلاف من الأطنان. والهيكل هو ما يضمن سلامة من بداخل الغواصة، لكن إن كان هناك صدع في ذلك الهيكل، فإن الضغط الخارجي سيؤثر على الغواصة ويحطم جسمها المكون من ألياف الكربون.

كيف سيتواصل التحقيق؟

للإجابة عن سؤال بشأن سبب حدوث ذلك وما الذي كان يمكن فعله، سيعمل المحققون على جمع أجزاء الحطام التي يمكنهم العثور عليها، وفقا لريان رامزي، قائد الغواصة السابق في البحرية الملكية البريطانية. "لا يوجد صندوق أسود، لذا لن تكون قادرا على تتبع التحركات الأخيرة للغواصة نفسها، لكن بخلاف ذلك، فإن عملية التحقيق لن تختلف عن تلك المتبعة مع تحطم طائرة". على وجه الدقة، سيبحث المحققون عن موقع الصدع، والذي سيكون اكتشافه صعبا؛ لأن هيكل تيتان استحال إلى قطع صغيرة، والأصعب من ذلك هو جمع تلك القطع بواسطة مركبات تعمل عن بُعد في ظلام أعماق البحار.

كيف سيجرى تحليل الحطام؟

بمجرد أن يتمكن المحققون من استخراج أجزاء الحطام، سيعملون على تحليل الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون. وسيجرى فحص كل جزء عن كثب تحت المجهر، مع التركيز على اتجاه خيوط ألياف الكربون، والبحث عن التشققات التي قد تشير إلى المكان المحدد الذي حدث فيه الصدع.

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ألم تخضع لاختبار أمان؟

إذا اكتشف المحققون أن التسرب قد حدث بالفعل، فسيكون السؤال الحاسم هو ما إن كان ذلك قد حدث بسبب عدم إجراء تجارب مناسبة، كما خمن بعض الخبراء.

ينبغي أن تكون معظم الغواصات التجارية معتمَدة، وهي عملية تضطلع بها هيئة خارجية، تقوم بفحصها لمعرفة مدى استيفائها معايير معينة. لم يكن هذا هو الحال مع المركبة المنكوبة. وقالت الشركة إن السبب في ذلك هو أنها كانت غواصة تجريبية ومبتكرة للغاية لدرجة أن طرق التقييم الحالية لن تكون مناسبة. لكن هذا الرأي بات موضع تساؤل في السنوات الأخيرة.

وقال البروفيسور ديفيد أندروز من جامعة كوليدج لندن: "لا بأس بذلك إن كانت مركبة استكشافية تتخطى المعايير من أجل البحث والدراسة، لكن أن تبدأ في كسب المال وتُقل ركابا، هذا يثير الدهشة".

ما الفحوصات اللازمة الأخرى؟

سيكون هذا جانبا آخر تركز عليه التحقيقات. ففي كل مرة تغوص فيها تيتان في الأعماق، يكون هيكلها مضغوطًا بفعل ضغط الماء الهائل، ما يؤدي إلى انكماش حجمها قبل أن تعود إلى حجمها الطبيعي عند عودة المركبة. ومن الممكن أن يؤدي هذا الضغط باستمرار إلى إجهاد الهيكل وإضعافه. ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك فحوصات أجريت للكشف عن وجود شقوق بعد كل مرة تغوص فيها المركبة، وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى حجم هذه التشققات. على سبيل المثال، كان ينبغي أن يخضع الهيكل للفحص بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية للكشف عن العيوب المجهرية.

ما الجهة المعنية بالتحقيق؟

لم يتضح بعد في هذه المرحلة الجهة التي ستقود التحقيق، حيث لا يوجد بروتوكول لمثل هذه الحوادث التي قد تتعرض لها الغواصات. وقال الأدميرال موغر إن الأمر معقد للغاية؛ لأن الحادث وقع في جزء بعيد من المحيط وشارك فيه أفراد من جنسيات مختلفة. ولكن وبما أن خفر السواحل الأمريكي قد لعب دورا رائدا في العملية حتى الآن، فمن المرجح أن يستمر في لعب دور مهم في عملية التحقيق.

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