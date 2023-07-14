تأثر إنتاج أفلام كبرى جراء إضراب ممثلي هوليوود

صدر الصورة، 20th Century Studios التعليق على الصورة، تم إدخال قبيلة جديدة، متكايينا كلان، في ذا واي أوف ووتر

Author, برند دبوسمان جونيور وسامنثا غرانفيل

Role, من واشنطن ولوس أنجلوس – بي بي سي

قبل ساعة واحدة

يًرجح أن يتأثر إنتاج أشهر الأفلام التي يجري تصويرها في هوليوود ومن بينها أجزاء من فيلمي أفاتار وغلادياتر جراء إضراب آلاف الممثلين في قطاع السينما الأمريكية.

كما ستتأثرالأحداث الترويجية مثل العروض الأولى على السجادة الحمراء، مثل فيلم هونتد مانشن من إنتاج ديزني، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد يتم إعادة جدولة أو تقليص الأحداث بما في ذلك جوائز إيميز وكوميك – كون.

ويشارك نحو 160 ألف ممثل في أكبر إغلاق للصناعة منذ أكثر من 60 عاما بحلول منتصف الليل في لوس أنجليس.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب إضراب مماثل من قبل نقابة الكتاب الأمريكية، أدى إلى توقف معظم إنتاج الأفلام والتلفزيون في الولايات المتحدة.

وتريد نقابة ممثلي الشاشة أن يوافق عمالقة البث على تقسيم أكثرعدلا للأرباح وظروف عمل أفضل.

كما أنها تريد حماية الممثلين من أن تسلبهم النسخ الرقمية المقلّدة أدوارهم.

ويسعى الاتحاد للحصول على ضمانات بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

وأثناء الإضراب، لا يمكن للممثلين الظهور في الأفلام أو حتى الترويج لأفلام أنتجت بالفعل.

وغادر الممثلون سيليان ميرفي ومات ديمون وإميلي بلانت، العرض الأول لفيلم أوبنهايمر لكريستوفر نولان في لندن مساء الخميس، مع إعلان الإضراب.

وقال مخرج الفيلم كريستوفر نولان لجمهور السينما إنهم "خرجوا لكتابة لافتات اعتصامهم"، مضيفا أنه دعمهم في كفاحهم.

أما بالنسبة للأفلام قيد الإنتاج، فإن الإضراب يعني أن جزءا كبيرا من العمل سيصبح مستحيلا. حتى في الحالات التي يكون فيها التصوير قد اكتمل بالفعل، لن يكون الممثلون متاحين لإعادة التصوير والعناصر الأساسية الأخرى لعملية صناعة الأفلام.

وقد تتوقف أيضا البرامج التلفزيونية التي لا يزال يتم تصويرها، على الرغم من أنه في بعض الحالات يمكن إبرام صفقات جانبية بين فناني الأداء والمنتجين للسماح بمواصلة العمل.

وانتقل العديد من الممثلين إلى منصة انستغرام للتعبير عن دعمهم للإضراب، بما في ذلك نجم مسلسل بتر كول سول، بوب أودينكيرك، ونجمة سكس أند ذا سيتي، سينتيا نيكسون، ونجم هوليوود فيتيرن، جيمي لي كورتيس.

وجرى أول تجمع للمحتجين خارج مقر نتفلكس في كاليفورنيا، قبل الانتقال إلى باراماونت ووورنر برو وديزني.

ولمعالجة المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، عرضت الاستوديوهات الكبرى ما أسمته "اقتراحا رائدا" من شأنه حماية الشكل الرقمي للممثلين، ويتطلب موافقتهم عند استخدام النسخ الرقمية المتماثلة في العروض أو إجراء التعديلات.

لكن النقابة رفضت العرض الذي قدّمه تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تريد نقابة ممثلي الشاشة أن يوافق عمالقة البث على تقسيم أكثر عدلا للأرباح وظروف عمل أفضل

وقال المدير التنفيذي الوطني وكبير المفاوضين في نقابة ممثلي الشاشة، دونكان كرابتري - إيرلاند، إنه أمر غير مقبول.

وأضاف "يقترحون أن يكون بإمكان مسح الممثلين الصامتين لدينا ضوئيا، وأن يحصلوا على أجر ليوم واحد، ويجب أن تمتلك شركتهم هذا المسح الضوئي لصورهم، ويجب أن يكونوا قادرين على استخدامه للأبد. إذا كنتم تعتقدون أن الاقتراح رائد، أقترح عليكم إعادة التفكير".

وقال تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون إن الإضراب "لم يكن بالتأكيد النتيجة التي كنا نأملها لأن الاستوديوهات لا يمكنها العمل بدون فناني الأداء الذين يبثون الحياة في برامجنا التلفزيونية وأفلامنا".

وأضاف في بيانه "لقد اختار الاتحاد للأسف طريقا يؤدي إلى مصاعب مالية لآلاف لا تحصى من الأشخاص الذين يعتمدون على الصناعة".

ويُعرف الاتحاد رسميا باسم الاتحاد الأمريكي لنقابة ممثلي الشاشة لفناني الراديو والتلفزيون.

وهناك مطلب آخر من خدمات البث وهو أن يحصل الممثلون على رواتب أساسية أكبر وحقوق مادية، وهذا يعني المدفوعات التي يتم دفعها للممثلين من تكرار الأفلام والبرامج التي قاموا بتمثيلها.

ويشارك في الإضراب عشرات الآلاف من الممثلين الذين يتلقون أجرا أقل بكثير، مقابل الأدوار الثانوية، من زملائهم في القائمة أ.

وقالت كيم ماسترز، رئيسة تحرير هوليوود ريبورتر، لبي بي سي "في النمط القديم، يحصلون على حقوق مادية على أساس النجاح.. في النمط الجديد، لن يتمكنوا من اكتشاف ما يحدث وراء الكواليس، لأن المشغلين لا يشاركون (المعلومات)".

وقالت فران دريشر، رئيسة نقابة ممثلي الشاشة، إن الإضراب جاء في "لحظة حاسمة للغاية" بالنسبة للفاعلين في الصناعة.

وأضافت "ما يحدث لنا يحدث في جميع مجالات العمل، عندما يضع أرباب العمل وول ستريت والجشع على رأس أولوياتهم، وينسون المساهمين الأساسيين الذين يجعلون الآلة تعمل".

وبدأ إضراب منفصل من قبل 11500 عضو من نقابة الكتاب الأمريكية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل منذ 2 مايو/أيار.

ويعد إضراب "الضربة المزدوجة" من كلا النقابتين هو الأول منذ عام 1960 عندما كان الممثل رونالد ريغان يرأس النقابة قبل وقت طويل من دخوله السياسة ويصبح رئيسا للولايات المتحدة. وقد وقع آخر إضراب للممثلين في عام 1980.

وفي حديثه خلال تجمع لقادة الصناعة في منتجع في ولاية أيداهو قبل إعلان نقابة ممثلي الشاشة يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيغر، إن "مطالب كل من الممثلين والكتاب غير عملية ومضرة بصناعة لا تزال تتعافى من الوباء".