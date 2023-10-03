قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف سفارة إثيوبيا في الخرطوم

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قبل 24 دقيقة

اتهمت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء الجيش السوداني بقصف مباني السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، ما تسبب في "دمار هائل في المبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم"، حسب ما ذكرت في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسمها.

وأدانت قوات الدعم السريع الأحداث "البربرية"، بحسب وصفها، "التي تنتهجها مليشيا البرهان باستهدافها للمنشآت الحيوية في البلاد، بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية".

وأضاف البيان: "ليس هناك توصيف لعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها مليشيات المؤتمر الوطني الإرهابي التي يقودها البرهان سوى أنها امتداد لأعمال الإرهاب التي استهدفت سفارات ومنشآت عامة نفذتها ذات المليشيات المتطرفة في الثلاث عقود التي حكمت فيها البلاد وبسببها أُدرج السودان في قائمة الإرهاب".

تجدد القتال

وتجدد اليوم الثلاثاء القصف المدفعي من قبل الجيش على مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة، مع دخول الحرب شهرها السادس.

كما قصفت مسيرات الجيش مواقع الدعم بشارع الستين جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن "الثمن سيكون باهظاً".

وقالت كليمنتاين نكويتا سالامي، نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان، اليوم إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمنا باهظا على البلاد.

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موجة فرار جديدة إثر تجدد القتال

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فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين بوسط السودان بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع التي قالت إنها استولت على حامية للجيش.

وأفاد أشخاص من الفارين عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع صباح السبت على متن أكثر من خمسين عربة "لاندكروزر" مسلحة.

وقال السوداني الطيب عبد الباقي الذي فرّ مع أسرته من البلدة إلى قرية العديداب على بعد 10 كيلومترات شمالا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "عشنا ساعات من الرعب. قتل جاري وابن عمي بسبب الرصاص العشوائي. فقدنا حيواناتنا والمعدات التي نستجلب بها مياه الشرب".

وأوضح عبد الباقي أن "الأوضاع في البلدة كانت هادئة حتى الأسبوع الماضي عند وصول قوة من الجيش أقامت غرب البلدة"، مضيفا أن "بعد ثلاثة أيام تحرك الدعم السريع من مدينة أم روابة ولاية شمال كردفان التي سيطر عليها قبل شهر تقريبا وهاجم قوات الجيش ثم استباح بلدة ود عشانا".

من جهتها أكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع إكس "السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض".

وقال شاهد عيان: "هناك جثث في الشوارع وينبغي أن يأتي موظفو الإغاثة الإنسانية للتعرف عليها والتعامل معها"، بينما باتت عدة مدن سودانية تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في الجثث الموجودة في الشوارع.

ويقول أحمد، وهو أحد الفارين وصاحب متجر بسوق ود عشانا: "تم نهب السوق تماما ولم نخرج إلا بما علينا من ثياب".

وتكدست في مدارس قرية العديداب عشرات الأسر الفارة من العنف والتي لم تحمل معها أي شئ وهي تعتمد فقط على ما يقدمه أهالي القرية من مساعدات.

ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب منظمة أكليد غير الحكومية والأمم المتحدة، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

واشتعلت الحرب بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الذي كان نائبا له الفريق محمد حمدان دقلو.