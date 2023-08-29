أستراليا: اكتشاف دودة حية في دماغ امرأة لأول مرة في العالم

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أعلن العلماء أنه تم العثور على دودة طولها 8 سم حية في دماغ امرأة أسترالية، إذ تم إدخال المريضة إلى المستشفى في أواخر يناير 2021، وكشف الفحص لاحقاً عن "تشخيص غريب داخل الفص الجبهي الأيمن من الدماغ" ولم يتم الكشف عن حالتها إلا بعد إجراء خزعة في يونيو 2022 وأكد الأطباء أن السيدة تتعافى بشكل جيد بعد استخراج الدودة.