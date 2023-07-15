فيضانات جارفة تجتاح كوريا الجنوبية وتخلف قتلى

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، غمرت مياه الفيضان عددا من السيارات

Author, كريستي كوني

Role, بي بي سي نيوز

قبل 37 دقيقة

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الشديدة في كوريا الجنوبية، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى.

وتسبب يوم ثالث من الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضان المياه من سد كبير في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية الوسطى.

وغمرت الأمطار الغزيرة الطرق وجرفت السيارات وعطلت السكك الحديدية.

وقال مسؤولون إن 14 شخصا آخرين في عداد المفقودين، بينما أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم.

ومعظم الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم من مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، وقد تسببت الانهيارات الأرضية التي دمرت المنازل في المنطقة الجبلية بموتهم.

وقال أحد المستجيبين لنداء الطوارئ لوسائل الإعلام المحلية إن منازل بأكملها "جرفت بالكامل" في المناطق الأكثر تضررا.

وطلب رئيس الوزراء هان داك سو من الجيش المساعدة في جهود الإنقاذ.

وتقول السلطات إن 19 سيارة غرقت في نفق تحت الأرض في مقاطعة تشونغتشونغ بوسط البلاد مما أثار مخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

وحصل آلاف الأشخاص على أوامر الإخلاء الصادرة عن مختلف السلطات المحلية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب إنه تم إجلاء حوالي 6400 من السكان بعد أن بدأ سد جويسان في الفيضان في حوالي الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي يوم السبت (21:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وأفادت تقارير بأن عددا من القرى المنخفضة بالقرب من السد، فضلا عن العديد من الطرق التي تربطها قد غمرتها المياه ما أدى إلى حصار بعض السكان في منازلهم.

وأعلنت كوريل، المؤسسة المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في البلاد، تعليق برامج جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات السريعة، وقالت إن خدمات القطارات السريعة الأخرى لن تكون منتطمة.

وخرج قطار عن مساره في شمال تشونغتشونغ في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أن ألقى انهيار أرضي بالأتربة والرمال على القضبان.

وأصيب مهندس في الحادث، لكن القطار لم يكن يحمل ركابا في ذلك الوقت.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكورية المزيد من الأمطار حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكل خطرا كبيرا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من البلدان بما في ذلك الهند والصين واليابان خلال الأسبوعين الماضيين.