اتهام مقدم شهير في بي بي سي بدفع أموال لمراهق مقابل صور جنسية – تقرير

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قبل ساعة واحدة

اتُهم مقدم برامج في بي بي سي، بدفع أموال لمراهق مقابل الحصول على صور جنسية له، عندما كان المرهق في سن 17 عاماً، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وذكرت الصحيفة أن مقدم البرامج الذي لم يذكر اسمه، دفع للضحية المزعومة ما مجموعه عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.

وتدرس بي بي سي حالياً تلك المزاعم، ومن المقرر ألا يظهر النجم المذكور على الهواء خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن عائلة الفرد الذي لم تحدد هويته، اشتكت إلى بي بي سي في 19 مايو/أيار.

وبحسب ما ورد، أصيبت العائلة بالإحباط من بقاء النجم على الهواء.

وأخبرت الأم الصحيفة أن ابنها، البالغ من العمر الآن 20 عاماً، استخدم الأموال المقدمة من مقدم البرنامج لتمويل استخدامه لمادة الكوكايين.

ووصفت للصحيفة كيف تحول طفلها من "شاب سعيد الحظ إلى مدمن يبدو كالشبح" في غضون ثلاث سنوات.

وقالت بي بي سي إن المعلومات سيتم "التصرف بناءً عليها بشكل مناسب".

وقال متحدث باسم بي بي سي: "نتعامل مع أي ادعاءات بجدية بالغة ولدينا إجراءات للتعامل معها بشكل استباقي".

وأضاف: "في إطار ذلك، إذا تلقينا معلومات تتطلب مزيداً من التحقيق أو الفحص، فسنتخذ خطوات للقيام بذلك. ويشمل ذلك محاولة التحدث مع أولئك الذين اتصلوا بنا من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل وفهم الموقف".