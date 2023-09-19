إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران في صفقة قيمتها 6 مليارات دولار

صدر الصورة، ANYHOPEFORNATURE/FREETHENAMAZIS/NEDASHARGHI التعليق على الصورة، (من اليسار إلى اليمين) سياماك نمازي ومراد طهباز وعماد شرقي

قبل 21 دقيقة

أطلق سراح خمسة أمريكيين مسجونين منذ سنوات في إيران، ويُحسبون في عداد الرهائن، وهم في طريقهم إلى وطنهم الولايات المتحدة.

وتم ذلك ضمن صفقة مبادلة مثيرة للجدل التي توسطت فيها قطر، التي وصلت 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتفظ بها في كوريا الجنوبية إلى البنوك في الدوحة.

وأدى ذلك إلى مغادرة الرجال الأربعة وامرأة واحدة في طهران، وهم مواطنون إيرانيون أيضًا، على متن طائرة إلى العاصمة القطرية.

وكان في استقبالهم مسؤولون أمريكيون بارزون وهم الآن في طريقهم إلى واشنطن.

ومن بين الأمريكيين رجل الأعمال سياماك نمازي البالغ من العمر 51 عامًا، والذي أمضى ما يقرب من ثماني سنوات في سجن إيفين سيء السمعة بطهران. ومن بينهم أيضا رجل الأعمال عماد شرقي، 59 عامًا، والمدافع عن البيئة ومراد طهباز، 67 عامًا، والذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية.

وقالت الولايات المتحدة إن مواطنيها سُجنوا بتهم لا أساس لها من أجل النفوذ السياسي.

وفي أول إشارة إلى التوصل إلى اتفاق، تم نقل السجناء في منتصف أغسطس/آب من إيفين سيء السمعة إلى منزل آمن في طهران.

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كما تم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في السجون الأمريكية، بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية، كجزء من هذه المبادلة. ومن غير المتوقع أن يعودوا جميعاً إلى إيران.

وقد ذكرت إيران أسماءهم وهم رضا سارهنكبور، وكامبيز عطار كاشاني، وكافيه لطف الله أفراسيابى، ومهرداد معين أنصاري، وأمين حسن زاده.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هبوط طائرتهم في الدوحة: "اليوم، يعود خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران أخيرا إلى وطنهم".

وقال إن الخمسة عانوا "سنوات من العذاب وعدم اليقين والمعاناة".

كما أعلن بايدن عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة المخابرات الإيرانية بسبب ما قال تورطهم في اعتقالات غير مشروعة.

وقال سياماك نامازي في بيان: "لم أكن لأكون حراً اليوم، لولا أنكم جميعاً لم تسمحوا للعالم بأن ينساني".

وقال "أشكركم من أعماق قلبي. أشكركم لأنكم كنتم صوتي عندما لم أتمكن من التحدث عن نفسي وعلى التأكد من سماعي عندما استجمعت القوة للصراخ من خلف جدران سجن إيفين المنيعة".

كما أشاد ببايدن لاتخاذه "بعض القرارات الصعبة للغاية لإنقاذنا" و"وضع حياة المواطنين الأمريكيين في نهاية المطاف فوق السياسة".

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها قطر، والتي بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي.

وقال مصدر إن تسع جولات على الأقل من المحادثات دارت في الدوحة. كما قام مسؤولون قطريون كبار برحلات مكوكية بين طهران وواشنطن.

وقال البروفيسور مهران كامرافا، الإيراني المولد، والذي يدرس الآن في جامعة جورج تاون في قطر، لبي بي سي: "أعتقد أن الجانبين أحرزا قدرا من الكسب".

وقال "بالنسبة لبايدن، مع اقتراب الانتخابات، فهو يعيد الأمريكيين إلى الوطن، وبالنسبة لإيران، هناك إطلاق سراح الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة، لكن هذه الستة مليارات [الدولار] تعتبر فوزًا كبيرًا".

وأعلن المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا أنهم سينفقون أموالهم كما يحلو لهم. لكن المصادر المشاركة في هذه العملية تصر على أن هذه الأموال ستخضع لرقابة صارمة.

من هم السجناء الأمريكيون؟

مراد طهباز: اعتقل عام 2018 مع ثمانية إيرانيين آخرين من دعاة الحفاظ على البيئة. وكانوا يستخدمون الكاميرات لتعقب الفهود الآسيوية البرية المهددة بالانقراض، لكنهم اتُهموا بالتجسس. ونفى التهمة لكن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

سياماك نمازي: مسؤول نفطي مقيم في دبي، اعتقل في عام 2015. واعتقل والده المسن، باقر، في العام التالي، بعد أن سمح له المسؤولون الإيرانيون بزيارة ابنه. وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع عدو أجنبي"، وهو ما نفاه كل منهما. وسمحت إيران لباقر بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي في عام 2022.

عماد شرقي: اعتقل عام 2018 أثناء عمله في صندوق رأس المال الاستثماري الإيراني. أُطلق سراحه بكفالة، وأُبلغ فيما بعد أنه تمت تبرئته من تهم التجسس. وأبلغته المحكمة في عام 2020 بأنه أُدين غيابياً وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وأُطلق سراحه قبل الاستئناف، ويُقال إنه احتُجز في عام 2021 أثناء محاولته عبور الحدود الغربية لإيران بشكل غير قانوني.

ولا يرغب اثنان آخران الكشف عن هويتهما.

هذا وشددت الإدارة الأمريكية على أنه "لن تذهب أي أموال إلى إيران". "فقط المعاملات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والزراعة، وسيتم دفعها معاملة تلو أخرى."

وقالت مصادر لبي بي سي إن هذه الأموال ليست ضمن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات. وكانت الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية، وهي عائدات مبيعات النفط الإيراني، متاحة لطهران لتقديم مساعدات ثنائية وغير خاضعة للعقوبات، ولكن لم يتم إنفاقها لأسباب مختلفة بما في ذلك صعوبات تحويل العملة.

وندد جمهوريون أمريكيون بالصفقة ووصفوها بأنها دفع فدية وتخفيف للعقوبات. وانتقد الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، الحكومة الأمريكية لتحويلها الأموال إلى "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

ويحد من الارتياح الكبير لعودة السجناء إلى ديارهم معرفة أنه قد يتم احتجاز آخرين في المستقبل. ولا يزال مواطنون مزدوجو الجنسية خلف القضبان في طهران.

وقالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: "أصبحت الحكومة الإيرانية حكومة احتجاز الرهائن". وأضافت "يستخدمون الناس كوسيلة للضغط، وهذا جزء من نفوذهم ضد الغرب".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجن إيفين

وتأمل قطر أن يساعد هذا التعاون النادر في تحفيز التقدم في نزاعات أخرى طويلة الأمد. ويشمل ذلك الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يعتبره كثيرون ميتا بسبب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، بالانسحاب منه قبل خمس سنوات.

وقال إن إيران ستواصل الحفاظ على العداء الاستراتيجي مع الولايات المتحدة طالما بقي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في السلطة.

ولطالما تم حث الرئيس بايدن على إعادة الأمريكيين إلى الوطن.

وفي وقت سابق من هذا العام، كتب له سياماك نمازي من أحد السجون الإيرانية. ووصف نمازي، الذي قالت الولايات المتحدة إنه اعتقل ظلماً، نفسه بأنه يحمل "اللقب الذي لا يحسد عليه كأطول رهينة إيرانية-أمريكية محتجزة في التاريخ".