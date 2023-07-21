تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية إخفاء الوثائق السرية

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تجري محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة تبديد وثائق سرية في ربيع العام المقبل، حسبما قضت محكمة أمريكية.

وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة في 20 مايو/ أيار. وكان ترامب يرغب أن تجري المحاكمة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما أراد الادعاء أن تتم المحاكمة هذا العام.

وستجري المحاكمة في نفس الوقت الحملة الانتخابية.

ويواجه ترامب، 77 عامًا، تهماً خطيرة بشأن تخزين ملفات حساسة في منزله في فلوريدا.

ويقول ممثلو الادعاء إنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في قصره الخاص في مارالاغو بعد أن ترك منصبه وعرقل جهود الحكومة لاستعادتها.

وتمسك الرئيس السابق ببراءته ، ووصف القضية بأنها محاولة لتدمير حملته الانتخابية.

ويوم الجمعة ، قالت القاضية كانون، المعينة من قبل ترامب إن المحاكمة التي ستستمر أسبوعين ستعقد في فورت بيرس بولاية فلوريدا.

ولكي يحصل الادعاء على إدانة في قضية مار لاغو، يجب أن يكون قرار هيئة المحلفين بالإجماع.

وسيتم اختيار المحلفين من جميع أنحاء منطقة فورت بيرس، التي تضم العديد من المقاطعات التي فاز بها ترامب في عام 2020.

ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في 37 تهمة فيدرالية خلال محاكمة في ميامي الشهر الماضي.

وترافع محامو كلا الجانبين في محكمة فورت بيرس في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد عقد القضية.

وقال الادعاء إن الأدلة ليست معقدة ولا داعي لتأجيل المحاكمة، وأراد أن يبدأ المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول.

لكن فريق الدفاع عن ترامب قال إن الطبيعة "الاستثنائية" للقضية تتطلب مزيدًا من الوقت للاستعداد.

ودفعوا بأن موكلهم لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب هو الأوفر حظا ليصبح مرشح الحزب الجمهوري الذي سيتحدى المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن العام المقبل.

التواريخ الرئيسية لترامب العام المقبل:

15 يناير/ كانون الثاني: سيبدأ الناخبون الجمهوريون عملية اختيار المرشح الرئاسي لحزبهم في كل ولاية على حدة، في ما يسمى بالانتخابات الأولية، حيث يتم إجراء الانتخابات الأولى في ولاية أيوا.

5 مارس/آذار: الثلاثاء الكبير ، عندما يذهب الناخبون في 14 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، إلى صناديق الاقتراع. من المحتمل أن يتم تأكيد المرشح بشكل غير رسمي في هذه المرحلة

20 مايو/آيار: بدأ محاكمة ترامب الجنائية في قضية وثائق سرية في فلوريدا

15-18 يوليو/تموز: المؤتمر الوطني الجمهوري لإعلان المرشح الرئاسي للحزب رسميًا ، وينعقد في في ميلووكي، ويسكونسن.

وقضية مار لاغو هي واحدة من عدة تحديات قانونية يواجهها ترامب.

وفي أبريل/نيسان ، وجهت إليه تهمة تزوير سجلات التجارية في ولاية نيويورك.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أنه يتوقع أن يتم اعتقاله قريبًا فيما يتعلق بتحقيق فيدرالي في أعمال الشغب في مقر الكونغرس قبل عامين ومحاولته الطعن في نتائج انتخابات 2020.

ويحقق الادعاء العام في أتلانتا بولاية جورجيا في ما إذا كان الرئيس السابق قد خالف القانون بمحاولاته لإلغاء نتائج الاستطلاع في تلك الولاية قبل ثلاث سنوات.

ويقود المستشار الخاص المعين من وزارة العدل، جاك سميث، تحقيقات مزدوجة في أحداث الشغب في الكابيتول وملفات مار لاغو.

وفي لائحة اتهام الشهر الماضي، زعم ممثلو الادعاء أنه عندما ترك ترامب منصبه، أخذ حوالي 300 وثيقة سرية إلى منزله المطل على المحيط في بالم بيتش.

ويقولون إنه قام بتخزين المستندات الحساسة في عدة أماك ، بما في ذلك قاعة رقص وحمام.

وفقًا للادعاء، فإن ترامب طلب من مساعده الشخصي، والت ناوتا، نقل الصناديق التي تحتوي على ملفات سرية من غرفة تخزين في المنتجع قبل أن يأتي المحققون الفيدراليون للبحث عنها.

وناوتا متهم أيضًا في القضية ودفع ببراءته.