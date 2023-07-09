مبابي يفتح النار على باريس سان جيرمان ويكشف مستقبله مع الفريق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كيليان مبابي أحرز 41 هدفا الموسم الماضي وفاز مع باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي

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وصف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان بأنه "منقسم"، مع تزايد الشكوك بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.

وأصبح مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، هداف فريق العاصمة الفرنسية على مر العصور، وينتهي عقده مع فريقه في 2024.

وقال في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الرياضية الشهيرة، إنه "لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لا يساعد كثيرا، لأنه فريق منقسم، كما أن النادي يثير الخلافات أيضا".

وتابع لمجلة فرانس فوتبول: "لقد فعلنا ما في وسعنا في فترة (دوري أبطال أوروبا). عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق، والذين ينظمون الفريق، والذين يبنون هذا النادي".

وقال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانا عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأحرز مبابي 41 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الحادية عشر في تاريخه، وحقق مع النادي لقب الدوري خمس مرات منذ انضمامه إليه قادما من موناكو عام 2017.

لكن الفريق فشل مرة أخرى في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وخرج الموسم الماضي من دور الستة عشر أمام بايرن ميونيخ.

جاءت تصريحات مبابي بعد أسبوع من تعيين لويس إنريكي مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لكريستوف غالتييه.