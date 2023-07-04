اضطراب في حركة الملاحة الجوية بمطار موسكو الرئيسي إثرهجوم بطائرات مُسيرة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بعض الرحلات أُجبرت على تحويل مسارها من مطار فنوكوفو الدولي بعد هجوم بطائرات مُسيرة قالت موسكو إنها أوكرانية

Author, كاثرين أرمسترونغ

Role, بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مُسيرة على موسكو، تسبب في تحويل مسارات رحلات جوية من مطار فنوكوفو الدولي.

وقالت تقارير إنه جرى استخدام خمس طائرات من دون طيار في هجوم يوم الثلاثاء الذي استهدف أيضا مواقع في منطقة أوسع في محيط العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن جميع الطائرات المُسيرة قد أسقطت ولم تقع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم المزعوم.

وقد رُفعت الآن القيود المفروضة على حركة الطيران في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في موسكو. وكانت من بين الرحلات الجوية التي تأثرت جراء الهجوم رحلات قادمة من تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع من الطائرات المُسيرة التي كانت تحلق في منطقة موسكو، وتم اعتراض الطائرة الخامسة إلكترونيا قبل تحطمها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق تليغرام إن "محاولة نظام كييف مهاجمة منطقة تضم بنى تحتية مدنية، بما في ذلك مطار يستقبل الرحلات الدولية، هو عمل إرهابي جديد".

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الروسية إن إحدى الطائرات المُسيرة تحطمت في بلدة كوبينكا التي تبعد حوالي 36 كيلومترا عن مطار فنوكوفو في الجنوب الغربي للمدينة.

وأوردت تقارير أن طائرة أخرى أُسقطت بالقرب من قرية فالويفو بجانب المطار أيضا.

وتحاول بي بي سي التحقق من هذه المعلومات من مصدرمستقل.

وهذا ليس أول هجوم بطائرة مُسيرة يستهدف موسكو. ففي مايو/ أيار قالت وزارة الدفاع الروسية إن ثماني طائرات مسيرة على الأقل تسببت في أضرار طفيفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدينة بعدة طائرات مُسيرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وجاءت الحادثة بعدما ألقت موسكو باللوم على كييف في هجوم بطائرة مُسيرة على الكرملين.

ونفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الحادثتين.

ويأتي هجوم الطائرات المُسيرة يوم الثلاثاء بعدما شنت أوكرانيا هجومها المضاد ضد روسيا.

ولم يحقق ذلك الهجوم بعد التقدم السريع أو الزخم الذي كان يأمل البعض بتحققه، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعترف سابقا بأن التقدم كان بطيئا.