"كُتاب هوليوود" يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء إضراب تاريخي

قبل ساعة واحدة

ومن بين المسلسلات التي توقف إنتاحها نتيجة للنزاع من بينها The Last of Us، وBillions، وStranger Things، وThe Handmaid's Tale، وHacks، وSeverance، وYellowjackets، وAbbott Elementary.