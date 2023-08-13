ما البلد الذي يملك أكبر احتياطات من اليورانيوم في العالم؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قاد الطوارق عمليات تمرد مسلحة لسنوات ضد حكومة النيجر من اجل الحصول على الاستقلال

13 أغسطس/ آب 2023، 06:00 GMT آخر تحديث قبل 58 دقيقة

شهدت دولة النيجر الشاسعة والقاحلة الواقعة على حافة الصحراء الكبرى، سلسلة من الانقلابات وفترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي في العقود التي أعقبت الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.

تقع النيجر وسط القارة الأفريقية، ولا ساحل لها، تحدها من الشمال الغربي الجزائر، ومن الشمال الشرقي ليبيا.

وتحدها تشاد من الشرق، ونيجيريا وبنين من الجنوب، وبوركينا فاسو ومالي من الغرب. ثلثا أراضي النيجرالشمالية صحراء استوائية جافة.

تعاني النيجر من حالات جفاف متكررة و فقر شديد وهي تراهن على زيادة عمليات التنقيب عن النفط واستخراج الذهب للمساعدة في تحديث اقتصادها. كما أنها منتج مهم لليورانيوم حيث تحتل احتياطاتها منه المرتبة الأولى عالميا.

أصبح محمد بازوم رئيسًا في أبريل/ نيسان 2021 في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال في عام 1960، لكن أطيح به في انقلاب قاده الجيش في يوليو/ تموز 2023.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تملك النيجر أكبر احتياطات اليورانيوم في العالم وهي تقع في المنطقة الصحراوية شمال البلاد

تنظر الدول الغربية إلى النيجر على أنها حصن ضد انتشار المزيد من الفوضى وتوسع النفوذ الروسي في المنطقة. وهي تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية وقبل الانقلاب كان يُنظر إليها على أنها شريك رئيسي في القتال ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة.

وقال المجلس العسكري الجديد إنه أنهى جميع اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا وأنه سيتم إلغاء الاتفاقات الخاصة بوجود القوات الفرنسية في البلاد.

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حقائق

العاصمة: نيامي

المساحة: 1،267،000 كيلومتر مربع

عدد السكان: 24.4 مليون نسمة

اللغات: الفرنسية ، العربية ، بودوما ، الفولانية ، غورمانشه ، الهوسا ( يتحدث بها نصف السكان) ، كانوري، زارما ، سوناغي ، تامشق (يتحدث بها الطوارق) ، تبو

متوسط العمر : 60 سنة للرجال و 62 سنة للنساء

انتخب الرئيس محمد بازوم عام 2021 وهو حالياً رهن الاحتجاز.

قاد قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني المعروف أيضًا باسم عمر تشياني إنقلابا عسكريا وأطاح بالرئيس بازوم.

تولى تشياني منصب حرس الرئاسة عام 2011 و رُقي إلى رتبة جنرال في عام 2018 من قبل الرئيس السابق محمدو يوسوفو.

وتردد اسمه مرارًا في وسائل الإعلام في النيجر على مر السنين لدوره المزعوم في محاولة انقلاب عام 2015 وقد برأته المحكمة من ذلك عام 2018.

وقال تشياني إن الجيش أطاح ببازوم بسبب "تدهور الحكم" في البلاد وعدم رضاه عن تعامله مع الأوضاع الأمنية.

دفع الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2023 منطقة الساحل إلى مزيد من عدم الاستقرار بعد عمليات استيلاء مماثلة على السلطة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتبن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مسجد اغاديس الذي يعود للقرن السادس عشر فيه اكبر منارة طينية في القارة الإفريقية

اتساع رقعة التمرد

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توسع التمرد الذي اندلع في شمال مالي في عام 2012 على مر السنين ، مما أدى إلى انتشار العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر، وفي السنوات الأخيرة امتد الى البلدان القريبة من خليج غينيا.

أدى قرار مالي بنشر مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية إلى انسحاب القوات الفرنسية وتجميد العلاقات الدبلوماسية من البلاد. كما تراجعت عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 13 ألف جندي.

و رحب بازوم بهذه القوات في نيامي في إطار استراتيجية بلاده الجديدة لوقاية النيجر ودول غرب أفريقيا الأخرى من الأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. إن الإطاحة به تهدد بإفشال هذه الشراكات.

يعكس قطاع الإعلام المتخلف في النيجر فقر البلاد ونسب الأمية العالية بين أبناء هذا البلد، مما يعيق تطوير وسائل الإعلام ويحد من وصول الجمهور إلى بعض المنصات والمنافذ الإعلامية. كما يمثل تهديد الجهاديين تحديًا إضافيًا لقطاع الإعلام والعاملين فيه.

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صدر الصورة، Niger's President Mohamed BazoumIMAGE SOURCE,ISSOUF SANOGO/AFP VIA GETTY IMAGES التعليق على الصورة، الرئيس المعزول محمد بازوم كان اول رئيس للبلاد يتسلم الحكم في عملية انتقال سملي للسلطة

محطات تاريخية

في القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت المنطقة ممراً للتجارة عبر الصحراء من قبل قبائل الطوارق القادمة من الشمال.

خلال الفترة ما بين عامي 300 و 1200 اصبح جزء كبير من هذه المنطقة تحت سيطرة إمبراطورية غانا ، واحدة من عدة إمبراطوريات كبرى في غرب إفريقيا وكانت تتحكم في تجارة الذهب والملح والسلع الثمينة الأخرى والعبيد عبر الصحراء الكبرى.

في القرن السابع الميلادي وصل العرب المسلمون إلى شمال افريقيا وانتشر الإسلام في المنطقة.

ما بين عامي 1226 و1670 أصبحت إمبراطورية مالي القوة المهيمنة في حوض النيجر العلوي بعد معركة كرينا عام 1234.

خلال الفترة الواقعة ما بين 1464 و1591 فقدت إمبراطورية مالي بعض قوتها وتراجعت هيمنتها على تجارة الذهب وتمكنت إمبراطورية سونغاي من السيطرة تدريجيًا على النصف الشرقي من إمبراطورية مالي.

في عام 1591 وقعت معركة تونديبي وتعرضت قوات امبراطورية سونغاي لهزيمة ساحقة امام جيش الاسرة السعدية التي كانت تحكم المغرب وجعل السعديون من تمبكتو عاصمة لهم.

يمثل سقوط إمبراطورية سونغاي نهاية دور المنطقة كممر تجاري مهم. في اعقاب ذلك انقسمت المنطقة إلى ممالك أصغر مثل إمبراطورية كانم- برنو حول بحيرة تشاد ، وسلطنة أغاديس في الشمال ، وممالك الهوسا وغيرها.

في عام 1890 بدأت فرنسا في استعمار المنطقة.

عام 1960 حصلت النيجر على الاستقلال وباتت تخضع لنظام الحزب الواحد.

حكم العكسر البلاد ما بين عامي 1974 و1991 في أعقاب أول انقلاب عسكري. في الثمانينيات خفف الجيش تدريجياً سيطرته على الحياة السياسية وجرت أول انتخابات تعددية وعادت البلاد للحكم المدني عام 1991.

ما بين عام 1990 و1995 قاد الطوارق تمرداً مسلحا في شمال البلاد من أجل الحصول على الاستقلال في اعقاب مجاعة عانت منها المنطقة.

عاد الجيش الى الحكم ما بين عامي 1996 و1999. ما بين عامي 1999 و 2009 عاشت البلاد تحت الحكم المدني.

تجدد تمرد الطوارق ما بين عامي 2007 و2009 وشارك فيها هذه المرة طوارق شمال مالي ايضاً.

عاد الجيش الى الحكم ما بين عامي 2010 و2011 بعد القيام بانقلاب عسكري ضد الرئيس حينذاك تانجي مامادو في اعقاب محاولة الأخير البقاء في الحكم عبر تعديل الدستور.

في عام 2010 جرى استفتاء على دستور جديد وعادت البلاد للحكم المدني وتولى الرئيس محمدو يوسوفو حكم البلاد عام 2011.