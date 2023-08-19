روبوتات تحاكي تعابير الوجه، وسباق درجات بخارية.. العالم في صور

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قطة تطلّع على وادٍ محترق بجزيرة ماوي في هاواي التي اكتوت بالعديد من حرائق الغابات، والتي سقط ضحيتها أكثر من 111 قتيلا، بينما لا يزال هناك أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.