روبوتات تحاكي تعابير الوجه، وسباق درجات بخارية.. العالم في صور

باقة من الصور التي وردت في ثنايا الأخبار حول العالم طيلة الأسبوع المنصرم.

متسابقون على دراجات بخارية

صدر الصورة، KIM LUDBROOK / EPA-EFE

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سباق دراجات بخارية في مضمار راندفونتين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. ويشهد هذا الحدث السنوي تجمّع دراجات بخارية من كل الأنواع في مضمار ترابيّ بيضاوي الشكل. وتحت شعار "نثق في التراب" يتنافس المتسابقون بلا أي قواعد حاكمة.

صدر الصورة، EDUARDO MUNOZ / REUTERS

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مغني الراب سنوب دوغ يؤدي في أثناء حفل لموسيقى الهيب هوب أقيم في استاد يانكي في نيويورك.

صدر الصورة، JUSTIN TALLIS / AFP

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مشجعات يحتفلن بالهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في مباراته التي فاز فيها على نظيره الأسترالي في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وستواجه إنجلترا إسبانيا في النهائي يوم الأحد.

صدر الصورة، JUSTIN TALLIS / AFP

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رياضيون يتنافسون في لاهاي بهولندا حيث يقام كأس العالم 2023 لرياضة الشراع الحديث فئة إلكا 7.

صدر الصورة، HENRY ROMERO / REUTERS

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جندي يفتش سائقا وسيارته في نقطة تفتيش عسكرية بمدينة كيتو في الإكوادور، قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

صدر الصورة، DIBYANGSHU SARKAR / AFP

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عُمال في شركة صناعة السفن الهندية "غاردن ريتش بيلدرز آند إنجنيرز" يحتفلون بتدشين الفرقاطة آي إن إس فيندياغيري، وهي آخر سفينة حربية سريعة ضمن سلسلة فرقاطات بي17 الثلاث، بالأسطول البحري الهندي في مدينة كُلْكًتا شرقي البلاد.

صدر الصورة، MOHAMMED SALEM / REUTERS

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فلسطينيون يتابعون شاشة عرض سينمائية كبيرة في مقهى على شاطئ البحر، في حدث سينمائي نادر بمدينة غزة.

صدر الصورة، MIKE KE BLAKE / REUTERS

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قطة تطلّع على وادٍ محترق بجزيرة ماوي في هاواي التي اكتوت بالعديد من حرائق الغابات، والتي سقط ضحيتها أكثر من 111 قتيلا، بينما لا يزال هناك أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.

صدر الصورة، ATHAN BRADY / PA WIRE

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فرقة تشيلترن هيلس للآلات النحاسية تعزف لحنا في أثناء وقت الغداء بحدائق كوليدج غاردن في دير وستمنستر بلندن.

صدر الصورة، MARK R CRISTINO / EPA-EFE

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روبوتات تحاكي تعابير الوجه البشري في أثناء مؤتمر بكين العالمي للروبوتات في الصين.

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