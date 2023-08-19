روبوتات تحاكي تعابير الوجه، وسباق درجات بخارية.. العالم في صور

باقة من الصور التي وردت في ثنايا الأخبار حول العالم طيلة الأسبوع المنصرم.
صدر الصورة، KIM LUDBROOK / EPA-EFE
سباق دراجات بخارية في مضمار راندفونتين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. ويشهد هذا الحدث السنوي تجمّع دراجات بخارية من كل الأنواع في مضمار ترابيّ بيضاوي الشكل. وتحت شعار "نثق في التراب" يتنافس المتسابقون بلا أي قواعد حاكمة.
صدر الصورة، EDUARDO MUNOZ / REUTERS
مغني الراب سنوب دوغ يؤدي في أثناء حفل لموسيقى الهيب هوب أقيم في استاد يانكي في نيويورك.
صدر الصورة، JUSTIN TALLIS / AFP
مشجعات يحتفلن بالهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في مباراته التي فاز فيها على نظيره الأسترالي في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وستواجه إنجلترا إسبانيا في النهائي يوم الأحد.
رياضيون يتنافسون في لاهاي بهولندا حيث يقام كأس العالم 2023 لرياضة الشراع الحديث فئة إلكا 7.
صدر الصورة، HENRY ROMERO / REUTERS
جندي يفتش سائقا وسيارته في نقطة تفتيش عسكرية بمدينة كيتو في الإكوادور، قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد.
صدر الصورة، DIBYANGSHU SARKAR / AFP
عُمال في شركة صناعة السفن الهندية "غاردن ريتش بيلدرز آند إنجنيرز" يحتفلون بتدشين الفرقاطة آي إن إس فيندياغيري، وهي آخر سفينة حربية سريعة ضمن سلسلة فرقاطات بي17 الثلاث، بالأسطول البحري الهندي في مدينة كُلْكًتا شرقي البلاد.
صدر الصورة، MOHAMMED SALEM / REUTERS
فلسطينيون يتابعون شاشة عرض سينمائية كبيرة في مقهى على شاطئ البحر، في حدث سينمائي نادر بمدينة غزة.
صدر الصورة، MIKE KE BLAKE / REUTERS
قطة تطلّع على وادٍ محترق بجزيرة ماوي في هاواي التي اكتوت بالعديد من حرائق الغابات، والتي سقط ضحيتها أكثر من 111 قتيلا، بينما لا يزال هناك أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.
صدر الصورة، ATHAN BRADY / PA WIRE
فرقة تشيلترن هيلس للآلات النحاسية تعزف لحنا في أثناء وقت الغداء بحدائق كوليدج غاردن في دير وستمنستر بلندن.
صدر الصورة، MARK R CRISTINO / EPA-EFE
روبوتات تحاكي تعابير الوجه البشري في أثناء مؤتمر بكين العالمي للروبوتات في الصين.