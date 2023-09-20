ناغورنو كاراباخ: ماذا نعرف عن الجيب الجبلي الذي تتصارع عليه أذربيجان وأرمينيا؟

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قبل 2 ساعة

جيب ناغورنو كاراباخ هو ساحة نزاع وحرب منذ عقود عديدة بين أذربيجان وأرمينيا المتجاورتين.

وتقع المنطقة حاليا ضمن حدود أذربيجان، لكن الغالبية العظمى من سكانها هم من العرقية الأرمنية، وتدعمهم أرمينيا.

والمنطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن معظمها تحت سيطرة جمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، والمعروفة أيضاً باسم جمهورية آرتساخ.

في عام 1988، مع اقتراب نهاية الحقبة السوفيتية، أدى القتال بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن إلى ترك الدولة المستقلة بحكم الأمر الواقع في أيدي الأرمن عندما تم التوقيع على هدنة في عام 1994.

ومنذ عام 2020، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية لمراقبة وقف إطلاق النار الجديد الذي توسطت فيه موسكو، وكذلك لضمان المرور الآمن عبر ما يسمى بـ "ممر لاتشين" - الذي يفصل ناغورنو كاراباخ عن أرمينيا.

وفي حين أن أرمينيا نفسها لم تعترف رسميا أبداً باستقلال المنطقة، فقد أصبحت الداعم المالي والعسكري الرئيسي لها، وتعمل المنطقة الانفصالية كجزء فعلي من أرمينيا.

وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وتشارك روسيا وفرنسا والولايات المتحدة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي كانت تحاول إنهاء النزاع، ولكن أصبح هذا الأمر موضع شك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى المساعدة في التوصل إلى حل سلمي للقضية.

حقائق عن جمهورية ناغورنو كاراباخ/آرتساخ

العاصمة: خانكندي/ستيباناكيرت

المساحة: 3170 كيلومتر مربع

عدد السكان: 120000 نسمة

اللغة: الأرمنية والروسية

متوسط العمر المتوقع: 75 عاما

الإعلام والصحافة

تدير السلطات في ناغورنو كاراباخ خدمات الإذاعة والتلفزيون، ويمكن للسكان المحليين استقبال البث من أرمينيا وأذربيجان وروسيا أيضاً.

أسست سلطات ناغورنو كاراباخ محطة تلفزيونية وجريدة حملتا اسم (آزات آرتساخ).

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خانكيندي/ستيباناكيرت هي أكبر مدينة والعاصمة الفعلية لناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

محطات تاريخية

تعود جذور الصراع على المنطقة إلى ما يزيد عن قرن، ولهذا الصراع علاقة بالمنافسة بين النفوذين الأرمني المسيحي من جهة، والتركي والفارسي الإسلاميين من جهة أخرى.