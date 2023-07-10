هل تقدم كوريا الجنوبية الأسلحة والذخائر لأوكرانيا بعد تزايد الضغوط عليها؟

التعليق على الصورة، الرقيب كيم جاي كيونغ يتظاهر لوحده امام سفارات الدول التي وقفت الى جانب بلاده في الحرب الكورية عام 1950

Author, جين ماكنزي

Role, بي بي سي، سول

قبل ساعة واحدة

يقف الرقيب كيم جاي كيونغ بثبات خارج السفارة الكولومبية في سيول مرتديًا ملابس عسكرية كاملة. في اليوم السابق كان أمام السفارة الهولندية وفي اليوم السابق لذلك كان أمام السفارة اليونانية.

هذا التظاهر المنفرد لجندي القوات الخاصة السابق هو طريقته لإظهار الامتنان لجميع الدول الـ 22 التي أرسلت قوات أو طواقم طبية لدعم كوريا الجنوبية بعد أن غزتها جارتها كوريا الشمالية في عام 1950. والآن يريد من بلاده مساعدة أوكرانيا بعد تعرضها للغزو من قبل روسيا في فبراير/ شباط 2022.

"نحن محظوظون بما يكفي لأن نكون الآن عاشر أكثر دول العالم رخاء ، بسبب الجنود الأجانب الذين سفكوا دماءهم وعرقهم من أجل بلدنا"، هكذا يقول الشاب البالغ من العمر 33 عامًا.

هذا المنطق هو الذي قاده إلى ساحة المعركة في أوكرانيا حيث خدم في خط المواجهة لمدة أربعة أشهر إلى جانب الجيش الأوكراني في وحدة دفاع جوي لمواجهة الطائرات بدون طيار، وكرجل إسعاف ضمن الكتيبة الثالثة في الفيلق الدولي.

كيم هو واحد من قلة من الكوريين المعروفين بتحديهم لأوامر حكومته بالتوجه إلى أوكرانيا للقتال. عندما دخل مدينة خاركيف الشمالية الشرقية ، بعد فترة وجيزة من استعادة المنطقة من الروس ، شاهد بنفسه ما وصفه بـ "جرائم حرب مروعة شريرة".

ولهذا السبب برأيه يجب على كوريا الجنوبية الآن أن تفعل المزيد لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني.

التعليق على الصورة، شارك الرقيب كيم جاي كيونغ في المعارك ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بعد أسابيع من هجومها المضاد ، تستهلك أوكرانيا الذخيرة بشكل أسرع من قدرة حلفائها على إنتاجها.

بينما تجلس كوريا الجنوبية على أحد أكبر مخزونات الذخيرة في العالم. نظرًا لأن صراعها مع الشمال لا يزال دون حل ، فإنها لا تعرف متى قد تحتاج إلى هذه الذخائر.

ليس هذا فقط ، ولكن من خلال صناعة الدفاع المزدهرة، تقوم بإنتاج الدبابات والأسلحة الأخرى بسرعة لا يمكن لدول أوروبا إلا أن تحلم بها.

منذ بداية حرب أوكرانيا ، تزايد الضغط على سول لإرسال أسلحتها إلى كييف من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لقد وجهوا الدعوة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لحضور قمة الناتو الأسبوع المقبل في فيلنيوس.

أخبرني سفير أوكرانيا في كوريا الجنوبية ، دميترو بونومارينكو ، قبل القمة أنه يعتقد أن أسلحة كوريا الجنوبية يمكن أن "تغير مسار الحرب".

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً مماثلاً مؤخرًا عبر الصحافة الكورية.

وقال زيلينسكي في ندائه: "ارجو أن تتذكروا أنه قبل 70 عاما ، كانت كوريا في حاجة ماسة للمساعدة. لقد هب العالم بأسره لنجدة كوريا دفاعا عن العدالة والحرية. وأوكرانيا اليوم مثل كوريا قبل 70 عاما".

وعلى الرغم من التوقيع على جميع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ، وتزويد أوكرانيا بأكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلا أن الحكومة رفضت إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

ظاهرياً أختبأ السياسيون وراء سياسة تلتزم بها البلاد منذ أمد طويل تتمثل في عدم تسليح البلدان التي تعيش حالة حرب، لكن العديدين منهم قلقون في السر من استعداء روسيا. قبل الحرب، في عام 2021 بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 27 مليار دولار. تأمل سول أيضًا أن تتمكن روسيا من إبقاء كوريا الشمالية تحت السيطرة رغم أن هذا الموقف مجرد أمنيات لا أكثر ولا أقل.

أخبرني دبلوماسي كوري جنوبي مؤخرًا: "لقد أوضح لنا الروس أن إرسال الأسلحة هو خط أحمر عندهم، وأننا إذا تجاوزناه فسوف ينتقمون".

قد يأتي هذا الانتقام على شكل عقوبات اقتصادية ، أو عبر دعم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لسول.

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، استلمت بولندا اول شحنة من دبابات كي 2 الكورية الجنوبية مؤخراً

ألمح السياسي الروسي والرئيس السابق دميتري ميدفيديف في أبريل / نيسان إلى أن موسكو يمكن أن تزود بيونغ يانغ بأحدث التقنيات لأسلحتها النووية إذا دعمت سول أوكرانيا عسكريا.

بدلاً من ذلك اعتمدت كوريا الجنوبية نهجًا أقل تشدداً في بيع الأسلحة لأولئك الذين يقومون بالفعل بتسليح أوكرانيا للمساعدة في تجديد مخزوناتهم من الذخائر والأسلحة. في العام الماضي ، باعت ما قيمته 13.7 مليار دولار من الدبابات والطائرات النفاثة وأسلحة أخرى إلى بولندا وهذا العام باعتها كمية ضخمة من الذخيرة وصلت إلى أكثر من 4 ملايين طلقة.

وبعد مخاض عسير بشأن تزويد الولايات المتحدة بمئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم المعتمدة لدى دول حلف الناتو، تم التوصل إلى اتفاق خاص في هذا المجال. لا يوجد الكثير من القيود التي تمنع بولندا والولايات المتحدة من إرسال هذه الذخيرة إلى أوكرانيا، لا بل ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن بعض الذخيرة قيد النقل إلى أوكرانيا.

يعتقد رامون باتشيكو باردو ، رئيس القسم الكوري في كلية بروكسل للحكم أن سول تدرك أنه يتم إعادة توجيه قذائفها إلى أوكرانيا.

وقال "من الصعب على حكومة كوريا الجنوبية أن تجادل بأن الأسلحة الفتاكة للبلاد تستخدم في أوكرانيا دون علمها"، رغم رفض الحكومة الكورية المشاركة في هذه الصفقات، بحجة "مخاوفها على صعيد الأمن القومي" ، وقولها إن سياستها بشأن تصدير الأسلحة لم تتغير.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، زارت سيدة أوكرانيا الأولى اولينا زيلينسكا سول في شهر مايو/ أيار الماضي والتقت بالرئيس الكوري الجنوبي يوون

عندما زارت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا سول في مايو/ أيار الماضي وتبعها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، كانت الأسلحة الفتاكة غائبة بشكل غامض عن قائمة طلباتهم. الشعور السائد بين الدبلوماسيين الغربيين في سول هو أن ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال يعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.

لكن السفير بونومارينكو يحث الحكومة على بذل المزيد من خلال إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مباشرة. وقال "نحن نتفهم أن هذا ليس بالأمر السهل لذا كخطوة أولى نطلب من كوريا الجنوبية تزويدنا بأسلحة دفاعية وليس أسلحة هجومية مثل الأنظمة المضادة للصواريخ وللطائرات بدون طيار".

يتساءل البعض عن الفارق الذي ستحدثه أسلحة كوريا الجنوبية في الحرب.

قال البروفيسور كيم يونغ جون من جامعة الدفاع الوطني الكورية ، الذي يقدم المشورة للحكومة: "قوة كوريا الجنوبية أكثر أهمية في مرحلة التعافي بعد الحرب وليس الدعم العسكري". وقال "تجربة كوريا وخبرتها في بناء الطرق والمستشفيات والمدارس والاتصالات السلكية واللاسلكية ستكون أكثر فائدة".

لا يتفق السفير بونومارينكو مع هذا الرأي ويقول: "نعلم أن كوريا الجنوبية ترغب في المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا ، لكن لبدء إعادة البناء، يجب أن ننهي الحرب. ولإنهاء الحرب، نحتاج إلى أسلحتها الفتاكة".

يعتقد كوون كي تشانج الذي شغل منصب سفير كوريا الجنوبية لدى أوكرانيا حتى عام 2021 ، أن بلاده يجب أن توافق على طلب كييف.

ويرى أن كوريا الجنوبية تواجه اختباراً حاسمًا وهو اختيار ما تريد الدفاع عنه، هل تستمر في تحديد مصلحتها الوطنية بناء على مصالحها الاقتصادية، أم تريد الدفاع عن الديمقراطية والحرية.

"يجب أن نتخلص من عقلية أن بلدنا صغير وألا نخاف من الوقوف في وجه روسيا ، للدفاع عن الديمقراطية والحرية. قد نعاني من بعض الخسائر الاقتصادية على المدى القصير لكن يمكننا التغلب عليها. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، باعت كوريا الجنوبية كمية كبيرة من الاعتدة والاسلحة لبولندا مؤخرا

مع إدراك موسكو بالتأكيد لاستراتيجية سول لتقديم العتاد العسكري بشكل غير مباشر، ألمح لي أحد المسؤولين الكوريين الجنوبيين أن الروس لم يعودوا مصدر قلق للحكومة الآن.

فقد أظهر استطلاع حديث أن 56 في المئة من الكوريين الجنوبيين يعارضون مثل هذه المساعدة بينما يؤيدها 42 في المئة. مع اقتراب موعد الانتخابات التي تجري العام المقبل ، لا تريد الحكومة إعطاء المعارضة أي ذخيرة معنوية، رغم أن الأحداث في أوكرانيا قد تفرض نفسها.

وخفف الرئيس الكوري الجنوبي من موقفه وألمح في أبريل / نيسان إلى أنه إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق ضد أهداف مدنية ، فسوف يفكر في إرسال أسلحة. ويقال إنه يرى أيضًا أوجه تشابه بين الحربين الكورية والأوكرانية.

عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا ، اعتبرها بعض السياسيين الكوريين الجنوبيين حربًا تجري في منطقة بعيدة لكنهم الآن يجادلون أنها اقتربت من بلادهم. قلة هم الذين يشكون في أن ما يحدث في أوكرانيا سيغير العالم ، مع شعورهم بآثارها هنا.

ما يجب على الرئيس الكوري الجنوبي أن يقرره، وهو يتجه إلى قمة الناتو ، هو هل يريد محاولة التأثير على النتيجة أو مجرد التعامل مع العواقب؟

إن الفظائع التي شاهدها الجندي السابق كيم جاي كيونغ جعلته يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ، كما يقول وتنتابه نوبات غضب. إنه ينتظر معرفة ما إذا كان سيعاقب لخرقه القانون والمشاركة في الحرب. فقد تم تجميد جواز سفره.