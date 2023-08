العلاقة المعقدة بين أوبنهايمر وأينشتاين

حياتان متوازيتان

يقول كل من كاي بيرد ومارتين جاي شِروين في كتابهما الذي يروي سيرة حياة أوبنهايمر: American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (الذي يستند إليه فيلم كريستوفر نولان) إن عالم الفيزياء الأمريكي كان ينظر إلى أينشتاين بوصفه "قديسا حيا راعيا للفيزياء، وليس كعالم منخرط في العمل والبحث".