"أخشى أن يكون هذا آخر اتصال لي بوالدي المحكوم بالإعدام"

صدر الصورة، GAZELLE SHARMAHD التعليق على الصورة، غزاله شارمهد ( يمين) ووالدها جمشيد ووالدتها

Author, داميان ماغينيس

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

كان الوقت منتصف الليل عندما رن الهاتف. استيقظت غزاله شارمهد على صوت والدتها التي اخبرتها أن المتصل هو والدها الذي يقبع في زنزانة منفردة في إيران.

لم يسمح لغزاله بالاتصال بوالدها جمشيد الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية منذ عامين.

قالت لي غزاله من منزلها في لوس أنجلوس بعد بضعة أيام: "لم نكن نعرف ما إذا كان قد أُعدم بالفعل أم لا. لم يخبرونا بأي شي".

حكمت إيران على جمشيد شارمهد بالإعدام في فبراير/شباط الماضي بتهمة ما يسمى بـ "الفساد على الأرض"، وهو مصطلح مبهم وفضفاض يستخدمه النظام الإيراني للإشارة إلى أي تعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة. وأدانت منظمة العفو الدولية المحاكمة ووصفتها بالصورية.

شعرت ابنته بسعادة غامرة بالحديث مع والدها مرة أخرى، لكن الخوف من أن تكون آخر مكالمة لها معه قبل إعدامه كابوس لا يفارقها.

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منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يقبع الرجل البالغ من العمر 68 عامًا في الحبس الانفرادي في سجن إيراني في عزلة عن العالم. خلال المحادثة الهاتفية التي استمرت ساعة، علمت غزالة أنه لم يتم إخبار والدها بحكم الإعدام الصادر بحقه.

في وقت سابق من هذا الشهر تقدمت غزاله شكوى أمام القضاء الألماني طالبت فيها الادعاء الألماني بالتحقيق مع ثمانية أعضاء رفيعي المستوى في القضاء والمخابرات الإيرانية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بسبب الطريقة التي عومل بها والدها.

فقد والدها أسنانه إما بسبب سوء التغذية أو بسبب العنف الذي تعرض له، لذلك لا يستطيع تناول الطعام. لا يستطيع المشي أو التحدث بشكل صحيح لأنه يعاني من مرض باركنسون ولا يتم إعطاؤه الدواء المناسب.

وقالت: "إنهم يقتلونه بهدوء في زنزانته الإنفرادية. ولكن حتى لو نجا من ذلك، فإنهم سيقتلونه بشنقه عبر تعليقه على رافعة في ساحة عامة". "إنهم يريدون إعدام والدي علنًا ، لإرسال رسالة ترهيب تقول: أي شخص يتحدث ضد النظام يمكننا أن نفعل هذا به، انظروا إلى هذا الشخص المعلق هناك".

ولد جمشيد شارمهد في إيران ونشأ في ألمانيا ولديه جنسية مزدوجة. عمل مهندساً في شركة سيمنز قبل أن يؤسس شركته الخاصة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

حينها ا أصبح هدفًا لهجمات قرصنة إيرانية فبدأ يعرب علنًا عن معارضته للحكومة الإيرانية.

قبل ثلاث سنوات بينما كان شارمهد بصدد تغير طائرته في مطار دبي أثناء رحلة عمل تم اختطافه ونقله إلى إيران. أصبحت قائمة الاتهامات الموجهة له لا حصر لها، من التجسس لصالح الأمريكيين والبريطانيين والألمان إلى القيام بالعديد من الهجمات الإرهابية. يقول سياسيون ألمان وأوروبيون إن الاتهامات لا أساس لها.

قالت غزاله: "حتى في إيران، لا يمكنك الحكم على أحد بتهمة الإرهاب بدون دليل" لهذا السبب فإن عقوبة الإعدام الصادرة بحق والدي هي بتهمة "الفساد في الأرض".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم خطف جمشيد تشارمهد من مطار دبي عندما كان بصدد تغيير طائرته اثناء رحلة عمل

غزاله التي نشأت في ألمانيا وتعمل الآن ممرضة عناية مركزة في الولايات المتحدة تكافح منذ فترة طويلة من أجل إطلاق سراح والدها و تقول إنها حصلت على القليل من الدعم من الحكومة الألمانية.

لهذا السبب تقدمت بشكواها امام القضاء الألماني مستفيدة من مبدأ الولاية القضائية العالمية لاستهداف كبار المسؤولين في القضاء والاستخبارات الإيرانية. يسمح القضاء الألماني بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في أي مكان في العالم ، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.

اعتمد محامي غزاله الألماني باتريك كروكر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على هذا المبدأ العام الماضي في محاكمة مسؤول سابق في نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب وقتل في سوريا. وحكم عيه بالسجن مدى الحياة في ألمانيا.

يعتقد كروكر أن مثل هذه الدعاوى يمكن أن تكون بمثابة رادع وتمنع وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان لأن الجناة سيدركون انه لا ضمانة لهم ضد الاعتقال بمجرد سفرهم.

وقال: "اعتاد المسؤولون الإيرانيون رفيعو المستوى على زيارة أقربائهم الذين يدرسون في باريس أو الذهاب للتزلج في السويد. لم يعد هذا ممكنًا، على الأقل لم يعودوا متأكدين من إمكانية قيامهم بمثل هذه الرحلات.

لكن ليس من الواضح كيف سترد السلطات الإيرانية، ولا تزال غزاله تخشى إعدام والدها في أي لحظة.

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تعيش في المانيا أكبر جالية إيرانية مهاجرة في أوروبا. لكن الإيرانيين الألمان يقولون إنهم يشعرون بالاهمال من قبل الحكومة الألمانية.

في احتجاج عند بوابة براندنبورغ في برلين التقيت بالألمانية من أصول إيرانية ألينا التي تأثرت بتفاني غزاله من اجل إطلاق سراح والدها. قالت ألينا: "إنها تجعلني ابكي وتنهمر الدموع من عيني. تنتابني قشعريرة عندما أفكر في استماتة غزاله من أجل إنقاذ والدها من الموت".

مثل العديد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم ، لم ترغب في نشر اسمها الكامل أو صورتها بسبب خوفها من استهدافها هي أو عائلتها من جانب الحكومة الإيرانية.

لكنها تشعر بالغضب لانعدام الدعم السياسي لقضية جمشيد شارمهد وهذا جعلها تشعر بالخوف هي أيضاً.

رغم أن ألينا مواطنة ألمانية لكنها تعتقد أنه إذا حدث نفس الشيء لها أو لأي شخص في عائلتها ، فإن الحكومة الألمانية لن تقدم العون له. "أعلم أن بلدي لا يدعمني. أنا وحدي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انضم العديد لحملة غزاله من أجل اطلاق سراح والدها

يشتبه بعض الألمان الإيرانيين بوجود دوافع عنصرية لموقف الحكومة الألمانية، ويتساءلون عما إذا كان شارمهد يُنظر إليه باعتباره مواطناً ألمانياً "حقيقياً" رغم نشأته الألمانية. ويتهم آخرون برلين بإعطاء الأولوية للتجارة على حساب حقوق الإنسان.

عرضت هذه المزاعم على وزارة الخارجية الألمانية ، التي ردت بأن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك صرحت مرارًا وتكرارًا أن عقوبة الإعدام "غير مقبولة على الإطلاق".

وجاء في الرد أن "الحكومة الألمانية ترى أن عقوبة الإعدام انتهاك جسيم لحقوق المواطن الألماني".

كما أشارت الوزارة إلى أن إيران تعتبر شارمهد مواطناً إيرانياً وتمنع الدبلوماسيين الألمان من الاتصال به وتقديم العون له.

"نواصل الدفاع عن شارمهد بأقصى جهد وعلى مستوى عالٍ من خلال جميع القنوات المتاحة وفي كل فرصة. تنفيذ حكم الإعدام سيكون له عواقب وخيمة".