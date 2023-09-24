ناسا تنتظر العودة النارية لعينات الكويكب بينو

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، سوف توجه مركبة أوزيريس إكس الكبسولة إلى الارض ومن ثم تتحول إلى مهمة أخرى

Author, جوناثان آموس

Role, مراسل العلوم

Reporting from دوجواي ، يوتا

قبل 57 دقيقة

تقترب مهمة مدتها سبع سنوات لدراسة ما وصف بأنه أخطر صخرة في النظام الشمسي من الوصول إلى نهايتها الدراماتيكية.

وتجلب المركبة الفضائية أوزيريس ريكس عينات "التربة" التي انتزعتها من سطح الكويكب بينو.

وسيتم إسقاط هذه المواد المتربة بواسطة مسبار ناسا أثناء دخوله المجال الأرضي اليوم الأحد.

وسوف تكون المواد مدسوسة داخل كبسولة لحمايتها من السقوط الناري في ولاية يوتا الأمريكية.

ويتوقع العلماء أن تكشف كيمياء العينات معلومات جديدة حول تكوين الكواكب قبل 4.5 مليار سنة، وربما حتى إعطاء نظرة ثاقبة حول كيفية بدء الحياة في عالمنا.

ومن المؤكد أنه سيكون يوما مشوبا بالقلق لجميع المشاركين في مشروع أوزوريس ريكس، خاصة خلال الدقائق الثلاثة عشرة التي تستغرقها الكبسولة لتسقط في الغلاف الجوي.

وستتحرك الحاوية بحجم إطار السيارة مبدئيا بسرعة تزيد عن 12 كم/ثانية (27000 ميل في الساعة) وستواجه ذروة تسخين تزيد عن 3000 درجة مئوية ، لكن مزيجا من الدرع الحراري والمظلات يجب أن يوصلها إلى محطة آمنة في السهل الصحراوي.

وقال دانتي لوريتا ، الباحث الرئيسي في البعثة ، لبي بي سي: " لقد أمضينا قدرا هائلا من الوقت في التحضير للطوارئ وكل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ وكل الأشياء الفظيعة التي قد نواجهها".

صدر الصورة، BBC/KEVIN CHURCH التعليق على الصورة، كان موسما ماطرا في الصحراء الغربية في يوتاه

"لكن الخبر السار هو أننا كررنا التجارب كثيرا ولذا نحن على استعداد للذهاب."

وغادرت المركبة الفضائية أوزيريس ريكس الأرض في عام 2016 للتحقيق في بينو، الذي يمكن أن يضرب كوكبنا في أواخر القرن المقبل باحتمال ضئيل للغاية.

واستغرق المسبار عامين للوصول إلى الصخرة التي يبلغ عرضها 500 متر وسنتين أخريين لمراقبة "جبل الفضاء" قبل إجراء سلسلة جريئة من المناورات التي عثرت على مخبأ للمواد السطحية.

كل ما تبقى هو إحضار تلك العينات، حوالي 250 غم، بأمان إلى الأرض.

قبل الساعة 05:00 بتوقيت وسط أوروبا بقليل (11:00 بتوقيت جرينتش ) ، أكدت وكالة ناسا أن المركبة الفضائية أطلقت الكبسولة على مسار نحو الأرض، وأن المسبار قام أيضا بمناورة تحويل للتأكد من أنها يمكن أن تطير عبر كوكبنا.

وفرق الاسترداد واثقة ، لكنهم يعرفون أنه لا يمكن اعتبار أي شيء أمرا مفروغا منه.

ويخيم على هذا الحدث شبح غينيسيس ، وهي كبسولة كانت في عام 2004 تعيد عينات من الرياح الشمسية.

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، لا أحد يريد تكرار حادث غينيسيس

فشلت مظلتها في الفتح وسقطت على الأرض بسرعة تزيد عن 300 كم/ساعة (190 ميلا في الساعة) ،مما أدى إلى فتح محتوياتها.

وقال ريتشارد ويذرسبون من شركة لوكهيد مارتن المصنعة للكبسولة: " نحن نتفهم الخطأ الذي حدث في جينيسيس حيث تم تثبيت بعض مفاتيح الجاذبية رأسا على عقب".

"كان هناك العديد من الفحوصات المزدوجة على مفاتيح الجاذبية في هذه الكبسولة للتأكد من تركيبها في الجانب الصحيح لأعلى ، لذلك ليس لدينا في الواقع أي قلق بشأن دخولها وتشغيلها بشكل صحيح."

صدر الصورة، BBC/KEVIN CHURCH التعليق على الصورة، كيف ستكون عينات بينو ؟

ومع ذلك ، سيكون "فريق الاختراق" في وضع الاستعداد في حالة حدوث الأسوأ.

وقام خبراء الأرصاد الجوية في مجموعة الاختبارات والتدريب في ولاية يوتا بوضع بالونات الطقس في الأيام الأخيرة للحصول على أحدث المعلومات للمساعدة في التنبؤ بموقف الهبوط النهائي. وستقضي الكبسولة خمس دقائق تتدلى على مزلقها الرئيسي ولكن مع توقعات الرياح الخفيفة ، من غير المرجح أن تدفع بعيدا عن مسارها.

القضية الأكبر هي كل الأمطار التي شهدتها الصحراء هذا العام. هناك برك راكدة وقليل من الطين.

وقال دان روث ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في قاعدة دوجواي التابعة للجيش الأمريكي: " هذا يجعل الانتشال من المركبات والمركبات الأرضية أمرا صعبا".

"يمكن أن تتعثر. ولكن على الجانب الإيجابي ، فإنه سيتم الحفاظ على الغبار في الأسفل ، وهو أمرجيد للمعدات."

صدر الصورة، BBC/KEVIN CHURCH التعليق على الصورة، ستحلق مروحيات بالقرب من المكان المتوقع الهبوط الكبسولة

وتخطط فرق الإنعاش للطيران إلى نقطة الهبوط في طائرات الهليكوبتر، ووضع الكبسولة في شبكة ونقلها أسفل المروحية إلى غرفة الأبحاث المؤقتة في دوجواي.

في هذه المقصورة المعقمة ، ستتم إزالة العلبة الداخلية للكبسولة التي تحتوي على عينات بينو ووضعها في النيتروجين لنقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في تكساس حيث يمكن أن يبدأ التحليل التفصيلي.

وتم تصميم جميع عمليات الاسترداد لتجنب إدخال التلوث الأرضي في العينات مما قد يضربالتحقيقات القادمة.

وأوضح كريستوفر سنيد ، نائب المنسق في مهمة أوزوريس ريكس: " بينو هو ما نسميه كويكبا كربونيا".

"نعتقد أن هذه الأنواع من الأجسام هي اللبنات الأساسية للكواكب ، وتعود إلى بداية النظام الشمسي.

"يمكننا العثور على شوائب ومواد هناك خلقت الكواكب والعناصر التي صنعت كوكبنا وربما أيضا المركبات التي بدأت الحياة على الأرض."