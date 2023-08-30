ماذا نعرف عن انقلاب الغابون التي تستكمل سلسلة الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "ماذا نعرف عن الغابون التي تستكمل سلسلة الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟", المدة 1,48 01:48 التعليق على الفيديو، انقلاب الغابون: انقلاب عسكري بعد نتائج الانتخابات ووضع الرئيس بالإقامة الجبرية

ماذا نعرف عن انقلاب الغابون التي تستكمل سلسلة الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟

قبل 24 دقيقة

في بيان عسكري نشر من القصر الرئاسي، أعلن ضباط من الجيش في الغابون استيلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطاً بعائلته وأطبائه وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت في شوارع العاصمة ليبرفيل مظاهرات مؤيدة للانقلاب.