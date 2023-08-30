انقلاب الغابون: ماذا نعرف عن الانقلاب الذي يستكمل سلسلة الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟
انقلاب الغابون: ماذا نعرف عن الانقلاب الذي يستكمل سلسلة الانقلابات العسكرية في أفريقيا؟
في بيان عسكري نشر من القصر الرئاسي، أعلن ضباط من الجيش في الغابون استيلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطاً بعائلته وأطبائه وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت في شوارع العاصمة ليبرفيل مظاهرات مؤيدة للانقلاب.
أدانت فرنسا الانقلاب العسكري، كما ورد في تصريح للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إضافة إلى أنها تراقب الأحداث عن قرب وعبرت عن رغبتها في رؤية احترام نتائج الانتخابات حال معرفتها.