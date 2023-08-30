القمر الأزرق العملاق يضيء السماء الليلة

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Author, جورجينا رانارد

Role, مراسلة العلوم

قبل 23 دقيقة

سيكون القمر الأكبر والأكثر سطوعا هذا العام، مرئيا يومي الأربعاء والخميس من جميع أنحاء العالم.

وهذه فرصة نادرة لرؤية القمر الذي يعرف باسم "القمر الأزرق العملاق"، الذي كان آخر ظهور له في عام 2009.

ويظهر القمر الأزرق عندما يؤدي تتابع أيام الشهور القمرية في السنة إلى ولادة 13 قمرا كاملا، بدلا من العدد المعتاد، وهو 12 قمرا.

وإذا كانت السماء صافية، فإن أفضل وقت لمشاهدة المشهد في بريطانيا سيكون في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ويُعرف هذا القمر الأزرق أيضا باسم القمر العملاق، وسيظهر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد هذه المرة. ويرجع ذلك إلى أن القمر يقع بالقرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض.

ومن يأمل في رؤية القمر ملونا باللون الأزرق، فسيخيب أمله.

ولا علاقة لاسم القمر (الموصوف بالأزرق) بهذا اللون، لأنه سمي بهذا الاسم تمييزا له من غيره من الأقمار، لأنه لا يندرج تحت المخطط المعروف لأسماء الأقمار.

وتطلق الثقافات في جميع أنحاء العالم، ومن بينها مجتمعات الأمريكيين الأصليين، أسماء على القمر الكامل، أو البدر.

ويكتمل القمر مرة واحدة في الشهر، مما يعني أن متوسط العام يتكون من 12 دورة. لكن مراحل القمر تستغرق في الواقع 29.5 يوما لتكتمل، أو 354 يوما كل 12 دورة.

وهذا أقل من 365/366 يوما في السنة الشمسية، ولذلك يظهر البدر الـ13 كل عامين ونصف تقريبا.

ولهذا يوصف ظهور القمر الأزرق بالندرة.

وكان آخر ظهور للقمر الأزرق في أغسطس/آب 2021، وسيكون القمر الأزرق التالي في عام 2026.

لكن الجمع بين القمر الأزرق والقمر العملاق نادر جدا،. وعلينا الانتظار حتى عام 2037 لرؤيته مرة أخرى.

كيف تشاهد القمر الأزرق العملاق؟

ليست هناك حاجة إلى معدات خاصة، مثل التلسكوب لمراقبة المشهد، بل يكفي انظر المجرد إلى السماء باتجاه الجنوب.