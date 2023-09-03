نتنياهو: سنبني سياجاً على حدودنا مع الأردن كما فعلنا مع مصر

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشكل رسمي أن إسرائيل تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن.

وقال نتنياهو في تغريدة له: "لقد أقمنا سياجا على حدودنا الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل. وبذلك أوقفنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا، الذين كانوا سيدمرون بلدنا."

وأضاف: " الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. سنحمي حدودنا - سنحمي بلادنا!"

وفي وقت سابق من يوم الأحد، اعتبر نتنياهو أن الهجرة غير القانونية من أفريقيا تشكل "تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل"، داعيا إلى إعداد خطة لإخراج جميع المتسللين من بلاده.

يأتي ذلك غداة إعلانه تشكيل لجنة وزارية خاصة للنظر في اتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بـ"مثيري الشغب"، بعد احتجاجات نظمها طالبو لجوء إريتريون، السبت، في مدينة تل أبيب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت أن قوات الاحتلال وحرس الحدود نجحت في نهاية تموز/ يوليو الماضي بإحباط عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود مع الأردن بالقرب من كيبوتس "إشدوت يعقوب" في غور الأردن.

وأضافت: "على عكس عمليات تهريب أسلحة نارية وذخيرة سابقة، فإن الحديث هنا يدور عن محاولة غير عادية.. عن تهريب عبوات ناسفة بمتفجرات تحتوي على طاقة انفجار كبيرة يبدو أن مصدرها إيران"، بحسب زعمها.

"عمليات تسلل مستمرة"

تشير صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى تسلل 23 شخصاً من الأردن إلى الجانب الإسرائيلي خلال العام الحالي، مقابل 52 شخصاً العام الماضي.