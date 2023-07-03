تغريم تويتر في الهند يثير المخاوف على حرية التعبير

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لدى تويتر أكثر من 60 ألف مستخدم في الهند، بحسب أحد التقديرات.

قبل ساعة واحدة

أومان بودار - بي بي سي نيوز

في يوليو/ تموز 2022، رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بسبب أوامرها بحظر حسابات وتغريدات معينة. وأشاد العديد من خبراء حرية التعبير بها باعتبارها دعوى قضائية مهمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقاضي فيها شركة وسائط اجتماعية الحكومة بسبب أوامر بإزالة المحتوى، والتي غالبا ما يتم انتقادها لكونها تعسفية وغير شفافة.

في الأسبوع الماضي، رفضت محكمة كارناتاكا العليا قضية تويتر وفرضت غرامة قدرها 5 ملايين روبية (61 ألف دولار) على الشركة لعدم امتثالها للأوامر المتنازع عليها لأكثر من عام. ولدى تويتر أكثر من 24 مليون مستخدم في الهند، وفق أحد التقديرات.

وقد ترك الحكم العديد من خبراء الحقوق الرقمية قلقين.

وقالت راديكا روي، المحامية والمتحدثة باسم منظمة الحقوق الرقمية مؤسسة حرية الانترنت: "يفرض الحكم سلطة غير مقيدة في الدولة لإصدار أوامر حظر تتجاوز الضمانات الإجرائية".

وأضافت أنه كان بإمكان المحكمة مواجهة "سوء الاستخدام المتفشي" للقانون لإزالة المحتوى غير المواتي على الإنترنت، بدلا من إضفاء الشرعية عليه.

يشعر المعلقون بالقلق من الخطوة التالية لتويتر. هل سيمتثل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لأوامر الإزالة أم سيستأنف الحكم؟

ورُفعت القضية من قبل تويتر تحت قيادتها السابقة. في عهد المالك الجديد إيلون ماسك، إذ امتثلت الشركة لأوامر الإزالة.

وبعد اجتماع عُقد مؤخرا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الولايات المتحدة، قال ماسك إن الشركة ليس لديها خيار "سوى الامتثال لقوانين الحكومة المحلية" أو أنها تخاطر بالإغلاق.

ويثير الحكم الأخير مخاوف بشأن حرية التعبير منذ اتهام الحكومة بزيادة رقابتها على المحتوى على الإنترنت في السنوات الأخيرة. وقال الوزير الاتحادي راجيف شاندراسيخار "إن جميع منصات الإنترنت الأجنبية يجب أن تمتثل للقوانين الهندية".

وفي عام 2022، حظرت الهند 3,417 عنوان إلكتروني لتويتر، بينما تم حظر ثمانية عناوين إلكترونية فقط على تويتر في عام 2014.

القضية

كانت قضية تويتر هي أن 39 أمرا من الحكومة الفيدرالية بحظر الوصول إلى الحسابات والتغريدات تتعارض مع القانون، إذ يسمح قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي للحكومة بحظر المحتوى عبر الإنترنت الذي "يهدد أمن الدولة" والنظام العام من بين أمور أخرى.

وقالت إن الحكومة لا تملك القدرة على حظر الحسابات، ولكن فقط تغريدات محددة.

علاوة على ذلك، قالت إن الأوامر لم يتم تفسيرها بشكل صحيح وإن الحكومة لم تقدم الأسباب المطلوبة لإزالة المحتوى.

كما أن المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم وتغريداتهم لم يبلغوا من قبل الحكومة.

جادلت الحكومة بأن الأوامر كانت قانونية. وقالت إن المحتوى المتنازع عليه نشره "نشطاء مناهضون للهند" وأنه إذا تم إبلاغ هؤلاء المستخدمين بالإجراء الذي يتم اتخاذه ضدهم، فقد يختارون التغريد دون الكشف عن هويتهم والتسبب في مزيد من الضرر.

لذلك، كان من المناسب أن يتم إبلاغ تويتر فقط بهذه الأوامر، حسبما قالت الحكومة.

وبما أن القانون يتطلب أن تكون هذه الأوامر سرية، فليس من الواضح ما هي الحسابات والتغريدات التي تم الطعن فيها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في العام الماضي، حظر تويتر عددا من الحسابات المرتبطة باحتجاجات المزارعين.

ومع ذلك، تكشف إحدى الحالات المذكورة في الحكم أن حسابا واحدا على الأقل نشر تغريدات تتعلق باحتجاج المزارعين في عام 2021 ضد قوانين الزراعة الجديدة التي قدمتها الحكومة.

وقالت المحكمة الآن إن الحكومة لديها القدرة على حظر ليس فقط التغريدات، ولكن الحسابات بأكملها أيضا.

يمكن أن تمتد هذه الأوامر إلى أجل غير مسمى. وأضافت أيضا أنه عندما تقوم الحكومة بحظر المحتوى، لا يتعين بالضرورة إبلاغ المستخدم.

وبموجب القانون، يجب إعطاء المستخدمين أو الشركة التي تستضيف المعلومات - مثل تويتر - إشعارا وفرصة للاستماع إليهم في المحكمة قبل إصدار أمر الحظر.

في حالات الطوارئ، يمكن للحكومة حظر موقع إلكتروني على الفور وإعطاء إشعار لاحقا.

تحتاج الأوامر أيضا إلى تفاصيل مكتوبة حول سبب الحاجة إلى حظر موقع إلكتروني. جادل تويتر بأن هذا كان مفقودا في الأوامر التي أصدرتها الحكومة.

ومع ذلك، نظرت المحكمة في التغريدات والحسابات محل الخلاف ووجدت أنها تحتوي على محتوى "شائن" و"غادر ومعاد للوطن" يمكن أن يهدد الأمن القومي والنظام العام. وقالت إن هذه التفاصيل تمت مشاركتها مع تويتر.

علاوة على ذلك، قبلت المحكمة حجج الحكومة بأن الأسباب التفصيلية قد تمت مشاركتها مع تويتر في اجتماعات المراجعة التي عُقدت قبل إصدار أمر الحظر.

وقالت المحكمة أيضا إن إعطاء إشعار للمستخدمين كان تقديريا. المستخدمون المعنيون "يتألفون من إرهابيين" و"خصوم أجانب يعتزمون تشويه سمعة الهند وزعزعة استقرارها وتعريض الأمن القومي للخطر على أسس طائفية".

وعلى هذا فقد قُبلت حجة الحكومة بأنه "من غير المرغوب فيه" إصدار إشعار لمثل هؤلاء النشطاء "المناهضين للهند".

نهاية الطريق؟

يقول الخبراء إن هذا الحكم يحد من قدرة المستخدمين على الدفاع عن حقهم في حرية التعبير.

وقال ساشين داوان، مدير البرنامج في هيئة أبحاث الحقوق الرقمية مركز حوكمة الاتصالات: لن يمنح المستخدمون "فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل تمرير أمر الحظر".

وأضاف: "حتى بعد إصدار أمر، سيتركون في المجهول حول سبب حظر محتواهم".

ونتيجة لذلك، فإن "العملية التي كانت محاطة بالسرية ستصبح أكثر غموضا"، على حد قوله. وأضاف داوان أن هذا يقوض "الإجراءات القانونية الواجبة" مثل إعطاء "إشعار وجلسة استماع" للطرف المتضرر.

ومع ذلك، فإن قضية مهمة أخرى معلقة أمام محكمة دلهي العليا قد تؤدي إلى نتيجة مختلفة.

ويتعلق الأمر بموقع ساخر مثل الحاسبة الآلية للمهر، إذ حُظر من قبل الحكومة دون إعطاء مؤسس الموقع إشعارا.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، أمرت المحكمة العليا الحكومة بتزويد المؤسس بنسخة من الأمر ومنحه جلسة استماع، تم خلالها تأييد الحظر. وتنظر المحكمة الآن في ما إذا كان يمكن حجب الموقع.