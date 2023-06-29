الانتخابات الأمريكية 2024: زلة كيفن مكارثي تكشف معضلة الجمهوريين مع ترامب

صدر الصورة، Getty Images

Author, كاتي كاي

Role, المراسلة الخاصة لشؤون الولايات المتحدة

قبل 51 دقيقة

يجب التفكير في كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري، الذي أدخل نفسه في ورطة هذا الأسبوع بسبب تصريحاته حول دونالد ترامب.

تسبب مكارثي يوم الثلاثاء بعاصفة سياسية عندما قال لمحاور تلفزيوني إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب هو أقوى مرشح جمهوري في الانتخابات العام 2024 الرئاسية. وفي غضون يوم واحد، تراجع مكارثي عن تصريحه، وقال لموقع "بريتبارت نيوز" إن "ترامب أقوى اليوم مما كان عليه في العام 2016".

كان نقد مكارثي لترامب معتدلاً إلى حد ما، إلا أن رد فعل مؤيدي ترامب، كان غير ذلك. ويقول بريان لانزا، وهو موظف سابق في إدارة ترامب ولا يزال مقرباً من الرئيس السابق: "مكارثي أدخل نفسه في ذلك". وأضاف: "لا يستطيع [مكارثي] أن يُنظَر إليه على أنه معتدل مع ترامب إلى هذا الحد أو أنه قد يواجه خطر فقدانه لمنصب رئيس المجلس".

ومكارثي ليس الوحيد الذي تساوره شكوك بشأن ترامب. إذ يشعر كثيرون في قيادة الحزب الجمهوري بالقلق من أن ترامب سيفوز بترشيح الحزب فقط ليخسر الانتخابات الرئاسية. ويعتقدون أن لديه الكثير من نقاط الضعف. ولذلك، يفضلون أن يروا بديلاً عنه، شخص قد يفضله الناخبون المتأرجحون في أمريكا.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يبدو أن هذا البديل محتمل. وفي الواقع، تخبرنا عملية إصلاح مكارثي لما قاله بالكثير عن سيطرة ترامب على حزبه.

وعلى الرغم من توجيه الاتهام إليه مرتين وملاحقته بالفضائح والتحقيقات القانونية الجارية ومواجهة العديد من المنافسين، لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح حزبه للرئاسة. وأظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع من "أن بي سي نيوز" أنه يحظى بتأييد 51٪ بين الناخبين الجمهوريين، مقارنة بـ 46٪ في أبريل/نيسان.

في ما يلي ثلاثة أشياء تساعد في شرح ما يجري:

مشاكل ترامب القانونية تساعده ولا تؤذيه (في الوقت الحالي)

وجدت هيئة المحلفين في قضية مدنية أن دونالد ترامب كان مسؤولاً عن اعتداء جنسي، كما وُجهت إليه تهمة بموجب قانون التجسس بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. كما يواجه اتهامات في نيويورك بشأن مدفوعات مزعومة لنجمة إباحية خلال حملته الرئاسية للعام 2016.

ولم تحدث أي من هذه الأشياء مع رئيس من قبل. وقد يكون هناك المزيد من لوائح الاتهام المقبلة، حول ما إذا كان قد حاول سرقة الانتخابات في جورجيا ودوره في أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في الكابيتول. يشكل ذلك كثير من الصداع القانوني.

لكن كلما زادت التهم القانونية التي يواجهها، كلما تمكن ترامب من إقناع مؤيديه بأنه ضحية لثأر سياسي. أخبرني مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري والذي أصبح الآن معارضاً صريحاً لترامب، أن "لوائح الاتهام ساعدته في تمكين قاعدته الجماهيرية وساعدته في جمع التبرعات". ويضيف: "عندما تصدر لائحة الاتهام من جورجيا، سترتفع أرقام استطلاعات الرأي مرة أخرى".

وبالطبع، قد يتغير ذلك في حملة الانتخابات العامة، عندما يقرر الناخبون المتأرجحون أنهم لا يريدون دعم شخص متهم بارتكاب جرائم.

المرشحون الجمهوريون الآخرون يقسمون الأصوات ضد ترامب

صدر الصورة، Getty Images

حتى اليوم، هناك أكثر من عشرة جمهوريين يتنافسون على الرئاسة. البعض يرشح نفسه كبديل لترامب والبعض يرشح نفسه ضد ترامب والبعض الآخر يحاول فقط تجاهله. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي نصف الناخبين الجمهوريين لا يحبون الرئيس السابق، لكنهم في الوقت الحالي يقسمون ولاءهم بالتساوي بين جميع هؤلاء المرشحين الآخرين. وكانت استراتيجية "فرِّق تسد" ناجحة بالنسبة لترامب في العام 2016 - ويبدو أنها تعمل مرة أخرى بنجاح اليوم.

ولكن ماذا عن رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، الذي كان من المفترض أن يكون المنافس الأكبر لترامب؟ حسناً، حتى الآن، فإن أعداد مؤيديه تتناقص بدلاً من أن ترتفع. وليس سراً في الدوائر الجمهورية أن ديسانتيس كان مرشحاً ضعيفاً، فكلما تعرف عليه الناس، كلما قل إعجابهم به وليس العكس. ويعتقد ستيل أن: "أي من المرشحين الآخرين مهم". ويقول إن الأمر يتطلب "فعلاً من الله" لطرد ترامب من الترشيح.

السباق يتعلق بالمواجهة أكثر من المبادئ المحافظة

لقد ولت أيام حملة رونالد ريغان المتفائلة "الصباح في أمريكا". يبحث هذا الحزب الجمهوري عن شخص يمكنه النضال من أجله في القضايا الثقافية، مثل الإجهاض وحقوق العابرين جنسياً، ولا يخشى حتى تولي المؤسسة الجمهورية. ولا يوجد لذلك مقاتل أفضل من دونالد ترامب، الرجل الذي تولى جسدياً مواجهة ملياردير آخر وفاز في مباراة مصارعة في العام 2007. لا يوجد مرشح يحظى بالاهتمام ويثير غضب الجماهير مثل ترامب.

علينا تذكر أنه في هذه المرحلة نفسها من الحملة الانتخابية في العام 2016، كان ترامب يحصل على نسبة 6٪ فقط من تأييد الجمهوريين. لكنه ومع كل تجمع انتخابي ومع كل نقاش أو مناظرة كان يخوضها، كان يدفع المرشحين الآخرين بعيداً. وقد فعل ذلك من خلال مهاجمتهم بشدة ومن خلال إخبار الناخبين بأنه مستاء مثلهم تماماً من حالة أمريكا.

ومع ذلك، يأمل المرشحون البديلون لترامب في أن يتعب الناخبون الأولون من الفوضى التي تحيط بالرئيس السابق أو أن مشاكله القانونية ستضره، وبذلك تزيد من فرصهم.

لكن ذلك لا يقلق معسكر ترامب. ويقول لانزا، الموظف السابق في إدارة ترامب، بثقة: "لا أحد يضرب ترامب".