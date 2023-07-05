القضاء الأمريكي يُجبر إدارة بايدن على الحد من الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي

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Author, انابيل ليانغ

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر حكم من قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية يقيد اتصالات إدارة بايدن مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنظيم محتواها.

في حكمه الذي احتوى على 155 صفحة والصادر يوم الثلاثاء، حظر القاضي تيري دوتي، على المكتب البيضاوي وبعض الوكالات الحكومية، الاتصال بالشركات بشأن "المحتوى الذي يحتوي على حرية التعبير المحمية".

ويُعد هذا الحكم انتصاراً للجمهوريين الذين اتهموا المسؤولين بالرقابة، بينما زعم الديمقراطيون أن المنصات فشلت في التعامل مع المعلومات الخاطئة.

كانت هذه القضية واحدة من أكثر المعارك الدستورية في الولايات المتحدة لأنها تتعلق بالتعديل الأول في المحاكم، مما أثار جدلاً حول دور الحكومة في تنظيم المحتوى الذي تعتبره زائفاً أو ضاراً.

وأوضح البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تقوم بمراجعة الحكم وتقرر الخطوات القادمة.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "موقفنا الثابت يتمثل في أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها مسؤولية حاسمة للنظر في تأثيرات منصاتها على الشعب الأمريكي".

وأضاف البيان، أنه يجب على المنصات "اتخاذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها".

يأتي هذا الحكم عقب دعوى قضائية، رفعها مدعون عامون جمهوريون، من ولايتي ميزوري ولويزيانا، اتهموا فيها المسؤولين الأمريكيين بالضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع منشورات تتعلق بمواضيع بما في ذلك سياسات كوفيد-19 وأمن الانتخابات.

قال القاضي دوتي، المُعين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن المدعين قدموا "أدلة كبيرة تدعم ادعاءاتهم".

وبين القاضي: "الأدلة التي تم تقديمها حتى الآن تصور سيناريو مستقبلي مُظلم"، وأضاف دوتي "خلال فترة وباء كوفيد-19، التي ربما يمكن وصفها بالشك والعدمية الشاملة، يبدو أن الحكومة الأمريكية قد تولت دوراً يشبه دور وزارة الحقيقة الأورويلية".

وقد قيد الحُكم، الاتصالات على وكالات حكومية بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

كما قيد الحكم تواصل المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك وزير الأمن الداخلي السابق، ألكساندرو مايوركاس، ورئيسة وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، جين إيسترلي.

ومع ذلك، فقد تم استثناء التواصل مع الشركات لتحذيرها من المخاطر التي تهدد الأمن القومي والنشاط الإجرامي.

أشار القاضي دوتي أيضاً إلى العديد من عمليات تبادل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين في البيت الأبيض وشركات التواصل الاجتماعي.

وتضمن ذلك بريداً إلكترونياً في أبريل/نيسان 2021 من روب فلاهيرتي، الذي كان مدير استراتيجية الوسائط الرقمية في البيت الأبيض سابقاً، إلى موظفي شركة جوجل التكنولوجية.

وشمل ذلك رسالة بريد إلكتروني في أبريل 2021 أرسلها روب فلاهيرتي، الذي كان سابقاً مدير الإستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، إلى الموظفين في شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا.

وفي رسالة البريد الإلكتروني، قال فلاهيرتي، إن منصة يوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو التابعة لشركة جوجل تعمل على "توجيه" الناس للتردد في تلقي اللقاحات.

وكتب: "هذا هو القلق الذي يتم مشاركته على أعلى مستويات (وأعني بأعلى مستويات) البيت الأبيض".

ولم ترد جوجل على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

بينما لم ترد منصة التواصل الاجتماعي تويت، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، بشكل مباشر على طلب للتعليق.