الولايات المتحدة تؤكد "دعمها الثابت" لرئيس النيجر المعزول

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بازوم أوّل رئيس منتخب للنيجر يخلف رئيسا منتخبا منذ استقلال البلاد في عام 1960.

قبل 28 دقيقة

أكدت الولايات المتحدة "دعمها الثابت" لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم.

وأُطيح منذ أيام ببازوم في انقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، المعروف باسم عمر تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من عواقب احتجاز بازوم، قائلا إن "مئات الملايين من دولارات المساعدات" باتت في خطر.

وكان الجنرال تشياني قد أعلن نفسه زعيما جديدا للنيجر.

وبازوم هو أوّل رئيس منتخب للنيجر يخلف رئيسا منتخبا منذ استقلال البلاد في عام 1960.

وكان يُنظر إلى بازوم على أنه حليف رئيسي للدول الغربية في الحرب على الإرهابيين في المنطقة.

ويُعتقد في الوقت الراهن أن بازوم ينعم بصحة جيدة، رغم استمرار احتجازه لدى الوحدة المكلّفة بحراسته.

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وهذا هو الإعلان الثاني الذي يعبّر به وزير الخارجية الأمريكي في غضون أيام معدودة عن دعم بلاده لبازوم منذ الإطاحة به.

وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل العمل من أجل "تأمين عودة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي بشكل كامل في النيجر".

وفي نداء منفصل إلى محمدو يوسفو -الذي كان رئيسا للنيجر قبل بازوم- أعرب بلينكن عن "أسفه لأن الذين يحتجزون بازوم يخاطرون بسنوات من التعاون الناجح وبمئات الملايين من الدولارات" في صورة مساعدات.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إطلاق سراح بازوم فورا ودون شروط، كما أدان "الجهود التي تدفع إلى تغيير غير دستوري للحكومة الشرعية" في النيجر.

وقالت فرنسا، التي كانت النيجر ضمن إمبراطوريتها الاستعمارية، إنها لن تعترف بقادة الانقلاب، ولن تقرّ بغير بازوم رئيسا للدولة.

وزاد انقلاب النيجر من ضبابية المشهد في منطقة الساحل الأفريقي، لا سيما وأنه يأتي بعد انقلابين شبيهين في بوركينا فاسو ومالي.

وأدانت منظمات دولية، بينها الاتحاد الأفريقي والتكتل الإقليمي لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الانقلاب في النيجر بشدة.

غير أن زعيم مرتزقة فاغنر الروس، يفغيني بريغوجين، أثنى على الانقلاب في النيجر واصفا إياه بالانتصار.

وأفادت تقارير بأن بريغوجين قال، عبر قناة على تليغرام يعتقد أنها مرتبطة بفاغنر، إن "ما حدث في النيجر ما هو إلا كفاح شعب ضد مستعمريه .. وها هو شعب النيجر اليوم يحقق استقلاله".

ولم يتسنَّ لبي بي سي التحقق من صحة هذا التصريحات.