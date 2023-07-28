السادات في بلا قيود: المؤشرات تقول إنّ السيسي سيترشح لدورة رئاسية ثالثة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "السادات في بلا قيود: المؤشرات تقول إنّ السيسي سيترشح لدورة رئاسية ثالثة", المدة 1,51 01:51 التعليق على الفيديو، السادات: الأحزاب المصرية لا تملك خبرات لتشكيل حكومة في حال فوزها

قبل دقيقة واحدة

قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري إنّ كل الظواهر والمؤشرات تقول إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سترشح لفترة رئاسية ثالثة، مشيراً في ذات الوقت إلى وجهة نظر حزبه والتيار الليبرالي الحر التي ترى أن يكتفي السيسي بفترتين رئاسيتين في ظل الدعوة إلى جمهورية جديدة وأن يتيح الفرصة طواعية لجيل جديد.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري عن أمله في أن تتوفر للانتخابات القادمة نفس الظروف التي توفرت لانتخابات 2012 التي شهدت "منافسة شريفة وكان المجلس العسكري حينها على مسافة واحدة من الجميع" حسب تعبيره

ويرى السادات أنّ الأحزاب المصرية بما في ذلك حزب الإصلاح والتنمية الذي يقوده لا تملك في الوقت الحالي الخبرات والكوادر التي تمكنها من تشكيل حكومة في حال فوزها، وأنّها في حاجة إلى وقت لتحقيق ذلك.

وأكد السادات منعه من الظهور على أجهزة الإعلام المصرية واستثناءه من حضور الاحتفالات أو المناسبات التي يحضرها رئيس الجمهورية أو رئيس دون أن يعرف تفسيرا لذلك.

وما تقييم رئيس حزب الإصلاح والتنمية لانتخابات عامي 2014 و2018؟ وكيف ينظر السادات لعلاقات مصر الخارجية خاصة مع الخليج؟