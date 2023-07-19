نقابة المهن الموسيقية تثير غضب المصريين بعد إلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت

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قبل 2 ساعة

تصدر اسم مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الإعلان عن إلغاء تصريح حفله الذي كان مقررا في 28 يوليو الجاري، في منطقة الأهرامات.

نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا حول إلغاء الترخيص الصادر لإقامة حفل ترافيس سكوت قالت فيه: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوى العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير".

وتابعت النقابة في بيانها: "ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأوضحت: "بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ماورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

لذلك "قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

ترافيس سكوت

ونشر سكوت عبر حسابه الرسمي على تويتر ترجمة للأخبار المحلية التي تداولت إلغاء ترخيص الحفل وأحال متابعيه لبيان قال إنه سيصدر عن مدير أعماله.

المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إلغاء حفل المطرب الامريكي، وذلك بعد إصدار قرار من النقيب مصطفي كامل، بعدم إحياء تلك الحفلات داخل مصر.

وقال الدكتور محمد عبدالله في تصريحات صحفية إن التغريدة التي غردها مدير أعمال المطرب الأمريكي بعدم إلغاء حفله بمصر غير صحيحة، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع الشركة الراعية للحفل للحضور لمقر النقابة واسترداد رسوم التصريح الذي تم إلغاؤه.

وأوضح عبدالله : "النقابة جهة رسمية يحضر لها الفنانين الأجانب للحصول على تصاريح الغناء، إذ انه لا يستطيع بضرب قراراتنا في عرض الحائط لأن الجهات الحكومية لن تسمح بإحياء الحفل بدون تصريح نقابي، وإذ أحيا ترافيس سكوت الحفل بمصر إذا يكون قد خالف القوانين المصرية".

ومن جهته، فقد أكد محمد سراج، العضو المنتدب لشركة تيكيتس مارشيه TicketsMarche القائمة على تنظيم وبيع تذاكر حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت في سفح الأهرام، أن الحفل قائم في موعده، وفي نفس المكان، ولا يوجد أي تغيير.

رافضون لإلغاء الحفل

وهاجم الفنان المصري عمرو سعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح الحفل.

وكتب عمر سعد على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق أي حد يأخد قرارت للمصريين أو يتكلم باسمهم".

وأضاف: "وأنا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصريين بشكل رجعي ومتخلف".

وختم منشوره بالقول: "باقول ليهم إن مصر أكبر من كده بكتير وإن الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وإن مصر هي أرض الفنون والحضارات".

ومن جهته، رفض الناقد الفني طارق الشناوي قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، وقال في تصريحات تلفزيونية إن "نقابة الموسيقيين في الفترة الأخيرة، وأضم لها نقابة الممثلين، تصدر قرارات متعسفة ومتعجلة متتالية".

وطالب الشناوي نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بالتريث و"ألا يتخذ قرارات بناء على كلام السوشيال ميديا"

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت في مصر والذي كان من المقرر إقامته في الأهرامات.

فكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ.. إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه، لأنها تفقد مصر مصداقيتها ولا تحترم التعاقدات وتكبد المنظم خسائر رهيبة".

وتابع نجيب ساويرس: "إعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء، مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات.. للعلم ليس لي مصلحة في هذا الحفل رغم إدارتنا لمنطقة الهرم ومعاناتنا من الخيل والجمال وتعامل الأمن مع الزوار".

#إلغاء_حفل_ترافيس_سكوت

وفي المقابل تفاعل ناشطون مع قرار نقابة المهن الموسيقية وذلك من خلال وسم #إلغاء_حفل_ترافيس_سكوت، واعتبروا أن المغني الأمريكي يقدم طقوسا غريبة على المجتمع المصري.

وشكر كثيرون النقابة على قرارها.