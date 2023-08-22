"ملاطفة أم عنف؟" فيديو لتعامل ممرضتين مع رضيعة داخل مستشفى يثير الجدل في العراق

صدر الصورة، Social media

22 أغسطس/ آب 2023

أثار مقطع فيديو يظهر تعامل ممرضتان بـ "عنف" مع حديثة ولادة داخل مستشفى بأربيل في إقليم كردستان العراق، موجة من الغضب والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء مجددا على أحداث تعنيف الأطفال في العراق.

وأظهر الفيديو ممرضتان وهما تقومان بتعامل وصفه كثيرون بـ "العنيف" مع طفلة كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال داخل مستشفى اأربيل الدولي.

إجراءات عقابية بحق المستشفى

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق المستشفى.

وقالت الوزارة في بيان إن "إجراءاتها تمثلت بشكل أسلسي في إعفاء الممرضتين بالمستشفى رغم عدم وجود تصريح بعملهما في قائمة المستشفى وإيقافهما عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة ستة أشهر".

وتضمنت الإجراءات أيضا "إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى لعدم وجود الشروط الصحية لحين التنظيم واتباع الإرشادات الصحية وإغلاق قسم جراحة الولادة".

وذكر البيان أنه سيتم "معاقبة المدير والمستشفى وفق ضوابط غرامة المخالفات وإنذار مدير المستشفى لعمل الأطباء والموظفين والعاملين بالمستشفى حسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة، إضافة الى تحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة".

أم الرضيعة توضح

وفي مؤتمر صحفي أجرته أم الرضيعة برفقة مدير المستشفى قالت الأم: "إن إحدى الممرضات المتهمات بالتعنيف هي في الحقيقة خالة الطفلة وقد صورت المقطع بطلب منها ومن والدها، والهدف كان مداعبة الطفلة ولم تقصد تعنيفها".

كما أوضحت أن الفيديو تم تداوله ضمن العائلة أولا قبل أن ينتشر لاحقا عبر الانترنت.

وبدوره قال مدير المستشفى: "إن كوادر المستشفى لا يحق لهم استخدام الهواتف داخل العمليات لكن الممرضة التي تربطها صلة قرابة بالطفلة أدخلت الهاتف بموافقة إدارة المستشفى".

تفاعل مواقع التواصل

الفيديو الذي تداوله ناشطون بكثافة أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب كثيرون بفصل الممرضتان من الوظيفة وعدم تعيينهما بأي وظيفة عامة مستقبلا.

واعتبر البعض أن ما حصل "جريمة لا تُغتفر بحق الطفولة" وتساءلوا: "إلى أين يتجه المجتمع فلم يسلم من العنف الطفل أو الشيخ أو الأبناء أو النساء".

ورأى مغرد أن التمريض مهنة انسانية، وحتى لو لم يكن التعامل مع الطفلة هدفه التعذيب، فإن أي خطأ قد يؤذي الطفل.