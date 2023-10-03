استبعاد حكام شاركوا في مباراة ليفربول وتوتنهام مؤقتاً بسبب إلغاء هدف صحيح للريدز

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لويس دياز سجّل هدفا لصالح فريقه ليفربول في شباك توتنهام هوتسبير، لكنه أُلغي بالخطأ بدعوى التسلل

قبل 31 دقيقة

جاءت قائمة حُكام مباريات نهاية الأسبوع الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز خالية من أسماء حُكام تقنية الفيديو المساعدين الذين شاركوا في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي.

وشهدت المباراة، التي انتهت بخسارة ليفربول بهدف لهدفين، إلغاء هدف بالخطأ لليفربول.

وكان المهاجم الكولومبي لويس دياز قد أحرز هدفا في الدقيقة 34 من المباراة لصالح ليفربول لكن الهدف أُلغي بدعوى التسلل، بينما أظهرت صور واضحة أن مدافع توتنهام كريستيان روميرو كان يغطّي دياز.

وأقرّ مجلس مسؤولي المباريات الاحترافية بخطأ قرار إلغاء هدف دياز، وألقى المجلس باللائمة على الخطأ البشري.

وأعلن المجلس استبدال حَكمين آخرين بـ دارين إنغلاند ومساعده من حُكام تقنية الفيديو دان كوك بسبب أدائهما في مباريات يومَي الأحد والاثنين في أعقاب ما أثير من جدل.

وقال المجلس إن الحَكمين، إنغلاند وكوك، لن يشاركا في مباريات نهاية الأسبوع الجاري.

بينما اختير حكم الساحة في مباراة ليفربول، سيمون هوبر، وكذلك الحكم الرابع مايكل أوليفر، للمشاركة في مباريات نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبّق بشكل صحيح على نحو أضرّ بالنزاهة الرياضية.

وأضاف النادي في بيانه بأنه سوف يدرس الخيارات المتاحة أمامه في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد من أجل التوصل إلى حلّ.

وأضاف: "نقدر تماما الضغوط التي يتعرض لها حكام المباريات، ولكن يفترض أن تعمل تقنية الفار على التخفيف من هذه الضغوط، لا أن تؤدي إلى تفاقمها".

وأشار البيان إلى أنه "من غير المقبول ألا يتاح الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح".

وشدد ليفربول على أن "تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها 'خطأ بشري فادح' أمر غير مقبول أيضا. ولا ينبغي تحديد جميع النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة".

وأفادت تقارير بأن ليفربول طالب رسميا مجلس مسؤولي المباريات الاحترافية بالحصول على المحادثات الصوتية التي جرت بين حُكام مباراة السبت، بعد أن فشل النادي في إلغاء القرار غير الصائب بشأن هدف دياز.

وأسفر إلغاء هذا الهدف، في مباراة قمة الجولة السابعة، عن تكبّد ليفربول أولى هزائمه في هذا الموسم.

ما الذي حدث حتى يُلغى هدف دياز؟

اعترفت لجنة الحكام البريطانية بأن مسؤول "الفار" إنغلاند ومساعده كوك لم يحسنا التصرف بعد إلغاء هدف دياز بدعوى التسلل.