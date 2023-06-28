رايان سيكريست يقدم برنامج "عجلة الحظ" الشهير خلفا لبات ساجاك

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعد سيكريست وجها مألوفا على شاشات التلفزيون الأمريكية ، ويقدم برامج مسابقات غنائية وبرامج حوارية

Author, شلوي كيم

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

يعتزم مقدم البرامج الأمريكي، رايان سيكريست، تقديم برنامج "عجلة الحظ" الشهير اعتبارا من عام 2024.

ويخلف سيكريست زميله بات ساجاك، الذي أعلن مؤخرا تقاعده بعد أكثر من 40 عاما في تقديم البرنامج.

كما سيتولى سيكريست مهام منتج استشاري للبرنامج بموجب عقد يستمر سنوات.

ويعد الرجل، البالغ من العمر 48 عاما، وجها مألوفا على شاشات التلفزيون الأمريكية على مدار سنوات، ويقدم برامج مسابقات غنائية وبرامج حوارية.

وستظل فانا هوايت مقدمة مشاركة لبرنامج "عجلة الحظ".

وقال سيكريست في بيان يوم الثلاثاء: "أشعر بتواضع حقا، لكوني أسير على خطى الأسطورة بات ساجاك".

وأضاف: "أشاطر بقية الناس في أنحاء أمريكا امتناني وسعادتي الخالصة أن نشاهد بات وفانا على شاشات التلفزيون لمدة 40 عاما على نحو غير مسبوق، مما يجعلنا نبتسم كل ليلة ونشعر وكأننا في المنزل معهم".

وامتدح ساجاك لأنه كان "يحتفل دائما بالمتسابقين ويجعل المشاهدين في المنزل يشعرون بالراحة".

وقال منتجو البرنامج إن ساجاك، البالغ من العمر 76 عاما، سيظل مستشارا للبرنامج.

وسوف يستمر سيكريست في تقديم برنامج مسابقات المواهب الغنائية "أمريكان أيدول"، الذي يقدمه منذ عام 2002.

وكان سيكريست حتى وقت قريب يشارك في تقديم البرنامج الحواري الصباحي الشهير "مباشر مع كيلي ورايان"، والذي قدمه على مدار ست سنوات.

وبدأ ساجاك تقديم برنامج "عجلة الحظ" في عام 1981، وفي عام 2018 أصبح مقدم أطول برنامج استمرارية، متغلبا على بوب باركر، مقدم برنامج المسابقات "ذا برايس إز رايت".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مقدم البرنامج بات ساجاك مع فانا هوايت، التي ستستمر مشاركتها في تقديم البرنامج (صورة أرشيفية)

ولا يزال البرنامج، في وقت الذروة، يجتذب 26 مليون مشاهد أسبوعيا، بحسب بيانات سوني، فضلا عما يزيد على 10 آلاف شخص يشاركون في الاختبارات ليكونوا من ضمن المشاركين في العرض سنويا.

وجرى تصميم البرنامج في الأصل عام 1975 كنسخة تلفزيونية من لعبة "الجلاد" الشهيرة، وتقوم فكرة اللعبة على عجلة دوارة، وتتضمن حل متسابقين مجموعة ألغاز من كلمات للفوز بجوائز.

كما أُعلن، في ذات الوقت، عن عودة برنامج "عجلة الحظ" على قناة "يو كيه تي في" البريطانية، وسوف يقدمه غراهام نورتون.

والبرنامج مقتبس من البرنامج الأمريكي الشهير، وكان يقدم على قناة "آي تي في"، من عام 1988 إلى عام 2001.