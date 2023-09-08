ماذا يريد المتظاهرون في محافظة السويداء السورية؟

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الاحتجاجات في السويداء مستمرة منذ الشهر الماضي

Author, أمير رواش

Role, بي بي سي نيوز عربي - لندن

قبل 50 دقيقة

"بيضة الدجاجة أصبحت عبئا على أسرتي"، بهذه العبارة استهل "نضال" حديثه عن الظروف المعيشية الصعبة، التي أطلقت شرارة موجة احتجاجات نادرة في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

ويصف الرجل الخمسيني، الذي فضّل أن يُعرّف بـ"نضال" بسبب مخاوف أمنية، القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بأنها "مجحفة بحق الشعب"، ولكنه يرى أن مظالم المواطنين في محافظة السويداء قديمة، فالمنطقة تعاني من "تهميش اقتصادي" منذ عقود.

أسرة "نضال" صغيرة، فهو يعيش مع زوجته وابنه، ولكنه يشتكي من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة قائلا: "لقمة العيش أصبحت مريرة".

وقبل أكثر من أسبوعين، انطلقت في السويداء، جنوبي سوريا، احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية، تردد صداها في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، بالإضافة إلى مظاهرات تضامنية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة.

ومع استمرار موجة الاحتجاجات ظهرت شعارات سياسية من بينها المطالبة بـ"رحيل النظام".

وأعادت هذه التحركات إلى الذاكرة مشاهد المظاهرات التي اندلعت في سوريا في عام 2011 قبل أن تنزلق البلاد إلى دائرة عنف مروع تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص ونزوح وتشريد ملايين السوريين، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.

ويقول "نضال" إنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة السورية في عام 2011 أخذت الظروف المعيشية في البلاد تتراجع باستمرار مع انهيار قيمة الليرة، العملة المحلية.

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ففي بداية الصراع السوري، كان الدولار الأمريكي يعادل 47 ليرة سورية، لكنه أصبح يساوي أكثر 15,000 ليرة خلال الشهر الماضي.

قرارات الحكومة الأخيرة أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، وهو ما أسهم في "تدمير" حياة المواطنين، على حد تعبير "نضال".

ولكن دمشق تقول إن هذه الإجراءات تساعد في تقليل العجز في الموازنة وتحقيق استقرار في قيمة الليرة.

وأدى انهيار قيمة الليرة إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، ودفع بأكثر من 90 في المئة من السكان إلى ما دون مستوى خط الفقر، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

وضاعفت الحكومة رواتب موظفي القطاع العام بالتزامن مع قرار رفع الدعم عن الوقود، ولكن بعضهم يرى أن هذه الخطوة لم تخفف من وطأة الارتفاع الكبير في أسعار السلع.

ويقول "نضال" إنه كان قادرا على توفير قوت يومه قبل عام 2011 ، أما الآن فقد بات يخشى من "الموت جوعا" إذا لم يعمل، ويستطرد موضحا أن دخله الأساسي يأتي من العمل لدى بعض الأصدقاء والميسورين بعد تقاعده من وظيفة حكومية بسبب ضعف راتبها.

كما اضطرت زوجته لترك عملها في مهنة التدريس بسبب ظروفها الصحية، وأحيانا يضطر ابنه للعمل معه من أجل مساعدة الأسرة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مظاهرة في محافظة السويداء السورية

ملايين السوريين تحت خط الفقر

وتعاني سوريا، التي أنهكتها الحرب خلال الأعوام الماضية، بالفعل من أزمة اقتصادية تطال معظم المواطنين فمع انهيار قيمة العملة المحلية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بنسبة كبيرة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في يونيو/حزيران الماضي إن أكثر من 15 مليون سوري، أي 70 في المئة من إجمالي سكان سوريا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ويلفت "نضال"، الذي يحرص على المشاركة في المظاهرات التي تشهدها السويداء حاليا، إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة ألقى بظلاله على العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، فبعضهم بات يخشى من أن زيارة الجيران قد تكلفهم عبئا ماديا، وقد لا يتحملون تكلفة تقديم فنجان قهوة للضيوف".

وتقول الحكومة السورية إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد ترجع إلى العقوبات الغربية التي استهدفتها على مدار الأعوام الماضية. ويشتكي أنصار الأسد من أن ما يُعرف بـ"قانون قيصر" الأمريكي، الذي يهدف إلى "حماية المدنيين في سوريا" من خلال فرض عقوبات على الأسد وحلفائه، تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بدأ تطبيقه في عام 2020.

ويعتقد متظاهر يُدعى "شادي" أن قرار رفع الدعم عن الوقود مؤخرا وغلاء الأسعار كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، ولكن المظاهرات الحالية في السويداء خرجت أيضا لرفع مطالب سياسية واضحة، من بينها "إسقاط النظام"، وللاحتجاج على تردي الوضع الأمني في المحافظة وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بحسب رأيه.

ويصف الشاب العشريني الاحتجاجات الحالية بأنها "نواة لمشروع وطني"، مشيرا إلى "تعاطف كبير" في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى لا تخضع لسيطرتها.

وبصورة لافتة، تتجاهل الحكومة ووسائل الإعلام التابعة لها الموجة الاحتجاجية التي بدأت الشهر الماضي.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بدأت المظاهرات بعد قرار رفع أسعار الوقود

ما الذي يميز المظاهرات الحالية؟

جاءت موجة الاحتجاجات في وقت يسعى فيه الرئيس السوري بشار الأسد لتعزيز مكاسب سياسية في المحيط الإقليمي بعد عزلة فرضت عليه لأعوام.

وبدأت المظاهرات الشهر الماضي في مناطق تُوصف بأنها من معاقل للحكومة، مثل محافظة السويداء، التي توجد بها أغلبية من الدروز واستطاعت أن تنأى بنفسها عن ويلات عنف أنهك سوريا على مدار قرابة 12 عاما.

وأظهرت مقاطع مصورة المحتجين يمزقون صورا لبشار الأسد، ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، وسط تقارير عن إغلاق مقار تابعة لحزب البعث.

وبعدما حرصت حكومة الأسد على رسم صورة لها كحامية للأقليات في سوريا، يعتقد بعضهم أن السلطات ربما تتردد في اللجوء إلى العنف في السويداء.

ولكن "شادي" لا يرى أن ذلك كافيا لضمان عدم تعرض المتظاهرين لعنف قوات الأمن، مشيرا إلى أن السويداء شهدت احتجاجات في عام 2020 وتعاملت السلطات حينها بـ"وحشية واعتدت الأجهزة على المتظاهرين بالضرب".

ولم تُعامل الاحتجاجات الحالية في السويداء بمستوى العنف الذي اُستخدم حين اندلعت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في غمرة ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، ولكن "شادي" يخشى من تبعات حملة إعلامية يقوم بها النظام حاليا من أجل "تهديد وتخويف" متظاهري السويداء.

وقال الشاب، بعد عودته من المشاركة في مظاهرة خلال الأسبوع الحالي، إن "بعض التهديدات" بدأت تصل بالفعل إلى الراغبين في التظاهر، لكن ذلك لم يثنيهم عن المضي قدما في احتجاجاتهم.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة في مظاهرات السويداء "أجبرت النظام على عدم استعمال العنف" حتى الآن، موضحا أن المظاهرات الحالية امتدت إلى مناطق ريفية وقروية، وهو ما جعل السلطات "عاجزة عن قمعها".

وتحدث عن حالة من الاستنفار الأمني في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وهو ما يحول حتى الآن دون اتساع رقعة المظاهرات، مؤكدا أن الحراك الحالي يحرص على التعلم من الأخطاء السابقة من خلال "المحافظة على سلميته".

ولا يتوقع "نضال" أن تتوقف موجة الاحتجاجات الحالية في وقت قريب، ويرى أنه بسبب وضع السويداء الجغرافي سيصعب على الحكومة حاليا "شيطنة" الاحتجاجات كما حدث من قبل في مناطق أخرى.