كيم جونغ أون سيزور بوتين هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الأسلحة - تقارير إعلامية

صدر الصورة، AFP VIA GETTY IMAGES التعليق على الصورة، التقى فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية في عام 2019

Author, جورج رايت

Role, بي بي سي نيوز

قبل 42 دقيقة

يعتزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس الأمريكية الشريكة لبي بي سي.

وأضاف المسؤول أن الزعيمين سيناقشان إمكانية قيام كوريا الشمالية بتزويد موسكو بأسلحة، ويُعتقد أن يكون بهدف دعم حربها على أوكرانيا.

موقع الاجتماع المخطط له لا يزال غير واضح حتى الآن.

ولم يصدر تعليق على التقرير الذي نقلته وسائل إعلام أمريكية أخرى أيضا من كوريا الشمالية أو روسيا.

وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن من المرجح أن يسافر كيم بقطار.

ويأتي الاجتماع المحتمل بعد أن قال البيت الأبيض إن لديه معلومات جديدة تفيد بأن مفاوضات الأسلحة بين البلدين "تتقدم بسرعة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حاول "إقناع بيونغ يانغ ببيع ذخيرة مدفعية" لروسيا خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى كوريا الشمالية.

ومن بين الأسلحة التي تم عرضها في الاجتماع صاروخ هواسونغ الباليستي العابر للقارات، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها كيم حدود البلاد للضيوف الأجانب منذ بدء وباء كوفيد.

صدر الصورة، REUTERS التعليق على الصورة، وفي يوليو/تموز الماضي، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كوريا الشمالية

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وأضاف أن بوتين وكيم تبادلا منذ ذلك الحين رسائل "يتعهدان فيها بزيادة تعاونهما الثنائي".

وقال كيربي: "نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهدات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا".

وحذر من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية، إذا قامت كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الاجتماع بين كيم وبوتين يمكن أن يعقد في مدينة فلاديفوستوك، على الساحل الشرقي لروسيا.

وقال المراسل الدبلوماسي للصحيفة، إدوارد وونغ، لقناة بي بي سي نيوز إن فريقا متقدما من المسؤولين الكوريين الشماليين سافر إلى فلاديفوستوك وموسكو أواخر الشهر الماضي.

وقال وونغ إن من بينهم ضباط أمن يتعاملون مع البروتوكول المتعلق بسفر القيادة، لذا كانت هذه إشارة قوية للمسؤولين الذين ينظرون إلى هذا الأمر.

وأضاف أن كوريا الشمالية ربما تسعى للحصول على "تكنولوجيا متقدمة" من موسكو لمساعدتها في برامجها للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز: "كوريا الشمالية أيضا واحدة من أفقر الدول في العالم".

وأضاف: "إنها غالبا ما تمر بنوبات من الجوع الجماعي وتسعى للحصول على مساعدات غذائية من روسيا أيضا".

ونفت بيونغ يانغ وموسكو في السابق أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وقال جون إيفيرارد، الذي عمل سفيرا للمملكة المتحدة لدى كوريا الشمالية بين عامي 2006 و2008، لبي بي سي إن الدعاية حول الزيارة المحتملة كانت "سببا قويا لعدم احتمال إجراء الزيارة الآن".

وقال: "كيم جونغ أون مصاب بجنون العظمة تماما بشأن أمنه الشخصي. فهو يبذل قصارى جهده للحفاظ على سرية تحركاته، وإذا كان معروفا أنه يخطط للذهاب إلى فلاديفوستوك للقاء الرئيس بوتين، فمن المرجح أن يلغي الأمر برمته". .

وأضاف أن بيونغ يانغ تعلم أن موسكو "في حاجة ماسة" إلى الذخائر وأن السعر الذي ستطلبه كوريا الشمالية منها سيكون "باهظا للغاية".

وأضاف أنه على الرغم من أن كوريا الشمالية تمتلك مخزونات من الأسلحة "إلا أنها في حالة سيئة للغاية".

كانت آخر قمة بين الزعيمين في عام 2019، عندما وصل كيم بالقطار إلى فلاديفوستوك. واستقبله المسؤولون بتقديم الخبز والملح كأحد أشهر التقاليد في المنطقة.

وبعد الاجتماع، قال بوتين إن كيم سيحتاج إلى "ضمانات أمنية" للتخلي عن برنامجه النووي.