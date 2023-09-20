زلزال المغرب: سكان قرية نائية في المغرب يستخدمون "القرعة والحمار" من أجل الحصول على المساعدات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "سكان قرية نائية في المغرب يستخدمون "القرعة والحمار" من أجل الحصول على المساعدات", المدة 1,59 01:59 التعليق على الفيديو، الحمار والقرعة... وسائل يستخدمها ناجون من زلزال المغرب

زلزال المغرب: سكان قرية نائية في المغرب يستخدمون "القرعة والحمار" من أجل الحصول على المساعدات

قبل 3 ساعة

يجلس رجال قرية نائية تقع على ارتفاع نحو كيلومترين فوق جبال الأطلس في المغرب عند مداخلها، منتظرين بفارغ الصبر وصول أي مساعدات ترد إليهم، بعد أن دمر زلزال المغرب قريتهم.