زلزال المغرب: سكان قرية نائية في المغرب يستخدمون "القرعة والحمار" من أجل الحصول على المساعدات
زلزال المغرب: سكان قرية نائية في المغرب يستخدمون "القرعة والحمار" من أجل الحصول على المساعدات
يجلس رجال قرية نائية تقع على ارتفاع نحو كيلومترين فوق جبال الأطلس في المغرب عند مداخلها، منتظرين بفارغ الصبر وصول أي مساعدات ترد إليهم، بعد أن دمر زلزال المغرب قريتهم.
بعد فرحة استلامهم المساعدات، ينصب تركيز الأهالي على كيفية توصيلها إلى القرية، فغالبية السكان يوكلون بعض الأشخاص من القرى المجاورة للمساعدة في إيصال المساعدات إليهم عبر وسائل انتقال بدائية، من أكثرها شيوعا، الحمير