لأول مرة منذ 140 عاما، بكين تحطم رقما قياسيا من الأمطار وإعصار دوكسوري يدمر مناطق شاسعة شرق آسيا
غمرت العواصف التي تحمل أمطارا غزيرة بشكل غير عادي وتصحبها رياح شديدة في وقت مبكر من موسم الأعاصير في شمال المحيط الهادئ مساحات شاسعة من شرق آسيا، وكانت الصين من بين الدول الأكثر تضررا.
في العاصمة بكين وحدها ، حطمت كمية الأمطار خلال الأسبوع الماضي رقما قياسيا لمئة وأربعين عاما.
وفر الناس في بكين ومقاطعة خبي المجاورة من منازلهم على متن قوارب وشاحنات قابلة للنفخ بينما غمر دوكسوري ، وهو إعصار كبير سابق، شمال شرق الصين.
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 18 شخصا، وقام المسؤولون بإجلاء ملايين الأشخاص.
أتلفت الفيضانات الطرق والجسور وأغرقت السيارات ودمرت مواقع البناء.
وقد اجتاح دوكسوري الصين نهاية الاسبوع الماضي، وغمر الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، وكانت المنطقة قد عانت من إعصار "تاليم" قبل ذلك بأسبوع .
ويتهدد إحصار "خانون" سواحل الصين الشرقية، مما يهدد باشتداد قوة الأمطار في مناطق ضربها إعصار دوكسزري.
في المناطق التي هدأت فيها الفيضانات بدأ السكان في إزالة الطين من بيوتهم. الصور الثلاث التالية التقطت في بكين ايضا.
ضرب إعصار خانون البطيء أوكيناوا في منتصف الأسبوع ويهدد بالانعطاف نحو داخل اليابان ، بينما تشتد الأمطار في الصين.
وقد قلص الإعصار التيار الكهربائي إلى الثلث وأدى إلى إغلاق المطار ليوم واحد خلال ذروة الموسم السياحي.
وأدى إعصار خانون إلى إغلاق المكاتب والمدارس لمدة يوم واحد في تايوان.
في هذه الأثناء تهطل الأمطار الشديدة في الهند في ما يعرف بموسم مونسون (الأمطار الصيفية)، مما أدى إلى إغراق أجزاء من البلاد.
وقد أدت الفيضانات والانزالاقات الأرضية إلى مقتل 100 شخص في أول أسبوعين من شهر يوليو/تموز.