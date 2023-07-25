السودان بعد مئة يوم من الصراع - بالصور
مع مرور مئة يوم من اندلاع الحرب في السودان، التقت بي بي سي عبر برنامج "للسودان سلام" مع المصور الصحفي السوداني فايز أبوبكر وقدم لنا هذه الصور الحصرية، التي تجسد لحظات من تداعيات الصراع.
اليوم الأول للحرب – 15 أبريل/نيسان 2023
طائرة مروحية تتبع الجيش تقصف مقر القيادة العامة، بعد السيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع.
والدة "مطر" أحد قتلى الثورة السودانية أثناء ذكراه، والتي تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
أطفال سودانيون بإحدى مدارس اللاجئين الفارين من الاشتباكات في دارفور، بعد هروبهم إلى تشاد.
نساء سودانيات نزحن من دارفور عقب الاشتباكات، يقطن في مخيم للاجئين على الحدود التشادية، يطبخن لأفراد عائلاتهن في المخيم بينما يفكرن في العودة إلى أماكنهن في السودان.
امرأة سودانية تعمل في صناعة الطوب، وهي تحمل طفلها بشكل تقليدي، في دارفور لمساعدة أسرتها ماليا أثناء الحرب.
لاجئة إثيوبية في مخيم للاجئين الإثيوبيين، فرت مع أطفالها إلى السودان عقب الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي التيغراي، وتعيش هناك منذ ذلك الحين.
أطفال في مخيم للاجئين، فروا جراء الفيضانات التي ضربت مناطق من العاصمة الخرطوم عام 2022.