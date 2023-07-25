السودان بعد مئة يوم من الصراع - بالصور

قبل ساعة واحدة

مع مرور مئة يوم من اندلاع الحرب في السودان، التقت بي بي سي عبر برنامج "للسودان سلام" مع المصور الصحفي السوداني فايز أبوبكر وقدم لنا هذه الصور الحصرية، التي تجسد لحظات من تداعيات الصراع.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

اليوم الأول للحرب – 15 أبريل/نيسان 2023

طائرة مروحية تتبع الجيش تقصف مقر القيادة العامة، بعد السيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

والدة "مطر" أحد قتلى الثورة السودانية أثناء ذكراه، والتي تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

أطفال سودانيون بإحدى مدارس اللاجئين الفارين من الاشتباكات في دارفور، بعد هروبهم إلى تشاد.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

نساء سودانيات نزحن من دارفور عقب الاشتباكات، يقطن في مخيم للاجئين على الحدود التشادية، يطبخن لأفراد عائلاتهن في المخيم بينما يفكرن في العودة إلى أماكنهن في السودان.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

امرأة سودانية تعمل في صناعة الطوب، وهي تحمل طفلها بشكل تقليدي، في دارفور لمساعدة أسرتها ماليا أثناء الحرب.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr

لاجئة إثيوبية في مخيم للاجئين الإثيوبيين، فرت مع أطفالها إلى السودان عقب الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي التيغراي، وتعيش هناك منذ ذلك الحين.

صدر الصورة، Fayez Abu Bakr