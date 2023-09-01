احتجاجات كركوك: لماذا يحتج العرب والتركمان ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "لماذا يحتج العرب والتركمان في إقليم كركوك العراقي؟", المدة 1,31 01:31 التعليق على الفيديو، احتجاجات كركوك: لماذا يحتج العرب والتركمان ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

احتجاجات كركوك: لماذا يحتج العرب والتركمان ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

1 سبتمبر/ أيلول 2023 آخر تحديث قبل 9 دقيقة

وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات إلى إعادة فتح مكاتبه في عدة مدن عراقية، وذلك بعد أيام من تعليق محكمة اتحادية عليا مؤقتًا تسليم المكتب الرئيسي في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها إلى الحزب.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، إنه يريد “عودة مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السياسية الأخرى في نينوى وكركوك وديالى حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم السياسية بحرية”.