احتجاجات كركوك: لماذا يحتج العرب والتركمان ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟
احتجاجات كركوك: لماذا يحتج العرب والتركمان ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟
وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات إلى إعادة فتح مكاتبه في عدة مدن عراقية، وذلك بعد أيام من تعليق محكمة اتحادية عليا مؤقتًا تسليم المكتب الرئيسي في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها إلى الحزب.
وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، إنه يريد “عودة مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السياسية الأخرى في نينوى وكركوك وديالى حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم السياسية بحرية”.
وخرجت احتجاجات دامية في مدينة كركوك راح ضحيتها أربعة أشخاص، إذ يرفض أهالي المدينة من القوميتين العربية والتركمانية، عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة مرة أخرى، بعد خروجه منها عام 2017، وإعادة الجيش العراقي لانتشاره في المدينة.