مدينة درنة غرقت في "تسونامي" جراء إعصار دانيال-وزير ليبي

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تشير التقديرات إلى أن 25% من مدينة درنة قد مُحيت.

Author, لوسي فليمنج

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

قال وزير ليبي، زار مدينة درنة شرقي البلاد، لبي بي سي إن عدد قتلى الفيضانات في مدينة ليبية وحدها وصل إلى أكثر من 1500 شخص.

وقال هشام شيكوات، وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا: "إنني صُدمت مما رأيت. الأمر يشبه تسونامي".

وغرق جزء كبير من مدينة درنة، التي يسكنها نحو 100 ألف شخص، تحت الماء بعد انهيار سدين وأربعة جسور.

وقال الهلال الأحمر إنه ما يصل إلى 10 آلاف شخص سُجلوا في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

وتعاني كذلك مدن بنغازي وسوسة والمرج شرق ليبيا من تداعيات العاصفة التي ضربت البلاد يوم الأحد.

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران وعضو لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومة شرق البلاد، لبي بي سي نيوز إن انهيار أحد السدود جنوب مدينة درنة أدى إلى غرق أجزاء كبيرة من المدينة في البحر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جرفت المياه أحياء بأكملها في درنة.

وأضاف شكيوات، قائلا: "لقد دُمر حي كبير. كما أن هناك عددا كبيرا من الضحايا، وهو عدد يتزايد كل ساعة".

و قال وزير الطيران :" يوجد حاليا 1500 قتيل وأكثر من 2000 مفقود. ليس لدينا أرقام دقيقة، لكنها كارثة"، مضيفا أن "السد الذي انهار لم تتم صيانته منذ فترة".

وكان وزيرالطيران المدني، هشام شيكوات، في حكومة شرق ليبيا قد قال لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق، إن ربع المدينة قد اختفى.

وقال تامر رمضان، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، للصحفيين إن عدد القتلى من المرجح أن يكون "هائلا".

كمال قال رمضان، عبر رابط فيديو، من دولة تونس المجاورة لليبيا: "لا تزال فرقنا على الأرض تقيم الوضع... ليس لدينا حصيلة نهائية في الوقت الحالي. وبلغ عدد المفقودين 10 آلاف شخص حتى الآن".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، من المأمول أن تصل المساعدات قريبا للمساعدة في جهود الإنقاذ.

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وإلى جانب تضرُر مناطق في شرق ليبيا من الفيضانات، تضررت كذلك مدينة مصراتة غرب البلاد.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية منذ الإطاحة بمعمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وقُتل عام 2011، مما أدى إلى انقسام فعلي في الدولة، الغنية بالنفط، بين حكومة مؤقتة معترف بها دوليا تعمل من العاصمة طرابلس وأخرى في الشرق.

ووفقاً للصحفي الليبي عبد القادرأسعد، فإن هذا الأمر يُعيق جهود الإنقاذ لأن السلطات المختلفة غير قادرة على الاستجابة بسرعة لكارثة طبيعية.

وقال لبي بي سي: "لا توجد فرق إنقاذ، ولا يوجد رجال إنقاذ مدربين في ليبيا. كل شيء على مدى السنوات الـ 12 الماضية كان يتعلق بالحرب".

"هناك حكومتان في ليبيا... وهذا، في الواقع، يؤدي إلى إبطاء وصول المساعدات التي تأتي إليها لأن الوضع مُربك بعض الشيء. هناك أشخاص يتعهدون بتقديم المساعدات ولكن المساعدات لا تصل".

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران وعضو لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومة شرق البلاد، إن المساعدات كانت في طريقها وإن الإدارة في الشرق ستقبل المساعدة من حكومة طرابلس، التي أرسلت طائرة تحمل 14 طناً من الإمدادات الطبية وأكياس الجثث وأكثر من 80 طبيباً ومسعفاً.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورتون، إن واشنطن سترسل مساعدات إلى شرق ليبيا بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية.

وكانت، مصر وألمانيا وإيران وإيطاليا وقطر وتركيا، من بين الدول التي قالت إنها أرسلت مساعدات إلى ليبيا أو مستعدة لإرسالها.

وتقع درنة على بعد نحو 250 كيلومترا شرق بنغازي على طول الساحل، وتحيط بها التلال القريبة في منطقة الجبل الأخضر الخصبة.

وكانت المدينة، ذات يوم، مسرحا لنشاط مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داخل ليبي، بعد سقوط القذافي. وقد ُطردوا بعد بضع سنوات من قبل الجيش الوطني الليبي وهي القوات الموالية للجنرال، خليفة حفتر، المتحالف مع إدارة شرق البلاد.

وقال الجنرال القوي إن المسؤولين في شرق البلاد يقيمون حاليا الأضرار الناجمة عن الفيضانات، حتى يتم التمُكن من إعادة بناء الطرق واستعادة الكهرباء للمساعدة في جهود الإنقاذ.

ونقلت رويترزعنه قوله في خطاب مُتلفز: "يتعين على جميع الجهات الرسمية، وخاصة البنك المركزي الليبي، تقديم الدعم المالي اللازم العاجل ، حتى يتمكن القائمون، على تنفيذ إعادة الأعمار، من القيام بمهامهم والمضي قدما فيه".