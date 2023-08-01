من المسؤول عن أزمة الخبز في تونس؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشكو المخابز التونسية في الآونة الأخيرة من شح في الموارد الأساسية لتصنيع الخبز وأبرزها الدقيق.

قبل ساعة واحدة

تتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.

وعبّر تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاذ الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تحدث عن الأزمة في وقت سابق واصفا الخبز بـ "الخط الأحمر"، كما وجه أصابع الاتهام إلى دوائر وجماعات ضغط "تسعى لتأجيج الوضع" حسب تعبيره.

شح في الموارد أم "قضية مفتعلة"؟

وأثارت تصريحات الرئيس التونسي حول مسؤولية جهات معينة في الأزمة، إلى تساؤلات حول طبيعة أسباب نقص الخبز، وإن كانت تعود إلى شح في الموارد أم أنها قضية "مفتعلة"، تنجم عن سوء إدارة أو دوافع خفية.

كما أشار الرئيس التونسي إلى قضية تقسيم المخابز بين "المصنفة وغير المصنفة"، والتي تؤدي حسب تعبيره إلى "التلاعب بالخبز عبر تقسيمه إلى خبز للفقراء وخبز للأثرياء".

ونشرت وزارة الداخلية التونسية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يظهر حملات حكومية موثقة لمراقبة المخابز والمطاحن.

وتشكو المخابز التونسية في الآونة الأخيرة من شح في الموارد الأساسية لتصنيع الخبز وأبرزها الدقيق.

وتتعدد عوامل نقص الموارد، ومن أبرزها تداعيات الحرب على أوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الدقيق في العالم، إذ تستورد تونس نحو 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأيضا عوامل المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، والجفاف الذي يؤدي إلى تراجع في المحاصيل الزراعية.

الوضع الاقتصادي

ورفض قطاع من المغردين الروايات الحكومية حول الأسباب، مشيرين إلى الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والذي برأيهم يشكل السبب الرئيسي للأزمة.

المخابز غير المصنفة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار مغردون كثر إلى قضية المخابز غير المصنفة وغلاء أسعار الخبز فيها، وطالبوا بتقنين بيع المواد المدعمة وبالرقابة على الأسعار.

وقد أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية عن إيقاف إنتاج الخبز في كل المخابز التابعة له، دون أن يذكر سببا واضحا. ويضم المجمع نحو 1500 مخبز في أنحاء البلاد.

أما وزيرة التجارة التونسية، كلثوم بن رجب، فعبّرت عن "استغرابها" من الطوابير الطويلة، خلال لقاء أجرته مع صحيفة محلية، وقالت إنها: "لا تتناسب مع كميات الدقيق التي تضخ يوميا".