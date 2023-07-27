الغارديان: ارتفاع حرارة المحيطات تنذر بكوراث مستقبلية

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قبل ساعة واحدة

نشرت صحيفة الغارديان افتتاحية تناولت فيها قلق العلماء من ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وتحذيرهم من كوراث طبيعية تتسبب فيها هذه الظاهرة مستقبلا.

وتقول الصحيفة إن ما كان يتوقعه العلماء منذ زمن طويل يحدث الآن تماما. فأنظمة المناخ على الأرض أصبحت مضطربة ومدمرة أكثر فأكثر، بسبب كمية ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى في الجو.

بالإضافة إلى موجات الحر الشديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضة وما سببته من حرائق مدمرة، انتبه العلماء خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة في عرض البحار، وهو ما جعلهم يحذرون من وقوع كوراث طبيعية غير معلومة في المستقبل.

وتذكر الغارديان أن ارتفاع درجة حرارة البحار تشكل خطرا على الإنسان وعلى الحياة البحرية أيضا. فذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستويات مياه البحار، ويخفض مستويات الأوكسجين، فيؤدي إلى نفوق الأسماك.

وهناك مؤشرات، حسب الصحيفة، إلى الضغط الذي يسببه ارتفاع درجة حرارة الأرض على الطبيعة. فقدرة الأرض على ضمان استقرار حجم الطاقة الداخلة والخارجة من الكوكوب وصلت إلى حدودها.

وتشير الغارديان إلى أن المراقبين لما يحدث من ناشطين وعلماء وسياسيين يرون أن الخلل في التعامل مع مشكلة تغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي يدعو إلى القلق.

فبالرغم من الوعود التي قطعتها الدول على نفسها منذ عقود تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن انبعاث غازات الاحتباس الحراري بلغت متسويات قياسية.

وتقول الصحيفة إنه من الصعب فهم طبيعة الأدلة الإضافية التي تريدها الحكومات لتستوعب أن المطلوب هو أن تغيير جذري في سلوكنا يعد الطريق الأسلم.

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يزعم شاهد على اغتيال مالكوم إكس أن الشرطة حاولت مساعدة المسلح على الإفلات.

وتحدث مصطفة حسن، البالغ 84 عاما، لأول مرة في مؤتمر صحفي عقده محامون عن عائلة مالكوم إكس في نيويورك.

ويقول المحامون إن شهادة حسن تتفق مع مزاعمهم بأن الحكومة الأمريكية ضالعة في مقتل زعيم الحقوق المدنية.

وذكر حسن، وهو عضو سابق في منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية، أنه كان ضمن فريق الحراسة الشخصية لمالكوم إكس عندما قُتل برصاص ثلاثة أشخاص وهو يلقي خطابا.

وأضاف أنه سمع دوي انفجار ثم إطلاق نار، وشاهد رجلا مسلحا يجري باتجاه المخرج فطرحه أرضا.

ويتعلق الأمر برجل يدعى تالماج هاير ويُعرف أيضا باسم توماس هاغان ومجاهد عبد الحليم العضو في جماعة أمة الإسلام. وكان من بين الثلاثة الذين أُدينوا باغتيال مالكوم إكس.

وقد أُسقطت إدانة الاثنين نورمان باتلر وتوماس جونسون في 2021 بعد تحقيقات دامت عامين خلُصت إلى أنهما كان سيستفيدان من البراءة لو أن الشرطة و "أف بي آي" لم تخفيا أدلة رئيسية.

وتابع حسن يقول إنه شاهد أتباع مالكوم إكس يضربون هاير ثم جاءت مجموعة من الشرطة وتساءلوا فيما بينهم ما إذا كان "واحدا منهم".

وأضاف: "من وجهة نظري كانت محاولة من الشرطة لمساعدته على الإفلات. ولكنني أسمكته من رقبته ومنعته من الهروب". فالشرطة على حد تعبيره كانت مستعدة لتركه يهرب.

وقال حسن إنه غادر البلاد بعد الحادثة برفقة عائلته خوفا على نفسه، وأن السلطات لم تستجوبه أبدا ضمن تحقيقاتها.

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ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا كتبته، شارلوت كريبس عن إنجاب المرأة وقد تجاوزت الخمسين من العمر.

وتذكر الكاتبة أن عارضة الأزياء نعومي كامبل أنجبت الشهر الماضي طفلها الثاني وعمرها 53 عاما. ولكنها ترى حمل المشاهير بعد سن الخمسين يعطي النساء أملا كاذبا. فمن الصعب أن تنجب المرأة في سن متأخر من بويضاتها.

وتقول أعرف ذلك لأنني أنفقتُ كل مدخراتي على الإخصاب المخبري عندما وصلت 41 عاما من عمري، بل إنني احتجتُ إلى مساعدة الأصدقاء لإتمام العملية، وكان هذا قبل أن ترتفع الأسعار أكثر.

وتكلف العملية الواحدة 10 آلاف جنيه استرليني (12.969 دولارا أمريكيا)، وتجري المرأة 3 عمليات تقريبا.

وتنخفض نسبة نجاح الإخصاب المخبري بشكل كبير بمجرد بلوغ المرأة سن 43 عاما، لتصل إلى 5 في المئة على ما هو معروف. ولا توجد بيانات عن النساء في سن الخمسين، لأن نسبة النجاح ضئيلة جدا، بسبب نوعية البويضات.