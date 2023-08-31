جواز السفر السوداني: ماذا يقول مواطنون سودانيون حول رفع أسعار تجديد جواز السفر؟

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استنكر عدد كبير من السودانيين من داخل السودان وخارجة الرسوم الجديدة التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي لاستخراج جوازات السفر .. وقد تحدث عدد من المواطنين ممن يقيمون بالمملكة العربية السعودية لبرنامج للسودان سلام مطالبين السلطات في السودان بالتراجع عما وصفوه بالزيادة القياسية في رسوم استخراج جوازات السفر. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت استئناف استخراج الجوازات الجديدة بعد توقفها منذ بدء الحرب في ابريل نيسان الماضي مع زيادات في الرسوم بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.